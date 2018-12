La cantante Cardi B no está dispuesta a regresar con su aún esposo, el cantante Offset, pero ha dejado claro que tampoco quiere que sus seguidores ataquen al padre de su hija Kulture Kiara, por lo que hizo un llamado a sus fans en las redes sociales.

"No quiero que la gente siga diciendo cosas horribles", declaró la cantante en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.

"Atacar al padre de mi hija no me ayuda. Al final del día él sigue siendo familia. Desgraciadamente estamos pasando por ciertas cosas y no precisamente en privado, todo se ha hecho público...", precisó la cantante nacida en el Bronx.

Agradeció a sus fans el apoyo que le han dado desde que anunció su separación de Offset.

"Solo necesito tiempo y que todo se calme para que podamos ponernos de acuerdo. No puedo predecir el futuro... pero que ataquen al padre de mi hija no me hace sentir mejor", indicó la rapera neoyorkina.

El vídeo lleva más de 11 millones de reproducciones.

Y es el cantante de Migos ha sido duramente criticado por su presunta infidelidad a Cardi B, algo que no le han perdonado los fans de la artista.

Fue el pasado 5 de diciembre de Cardi B anunció que se separaba de su esposo, pero que la relación seguiría siendo amistosa por el bien de su pequeña hija, que nació el pasado mes de julio.

Pero el cantante no está dispuesto a perder a su familia y el fin de semana se apareció en un concierto de Cardi B para pedirle una segunda oportunidad.