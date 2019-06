Tras un largo periodo ausente de las redes sociales y de no dejarse ver frente a los medios de comunicación, Carlos Villagrán, quien diera vida a "Quico" en “El Chavo del 8”, por fin dio la cara y rompió el silencio que lo había llevado a causar una gran preocupación entre todos sus miles de seguidores.

En una entrevista, con el fin de acabar con todo tipo de especulaciones respecto a su ausencia, el actor habló para el programa mexicano "De primera mano" en el que explicó sus razones.

"Ahorita estoy descansando. Debajo de la barba me quitaron una especie de ganglio. Me dijeron 'no tienes nada, porque ya hicimos pruebas, pero se nota la bolita que tiene ahí, yo me lo quitaría', entonces dije 'quítamelo'", reveló Villagrán.

Y agregó: "Sacaron una bolita que no servía de nada, absolutamente de nada, y eso me mantiene tranquilo. Estoy aprovechando y abusando de esto que me está regalando Dios: estar aquí".

Villagrán contó que está en reposo en Houston, Texas y aclaró que pese a la cirugía que se sometió, su estado de salud no es grave, por el contrario, se encuentra más tranquilo al saber que tomó medidas de precaución y sigue disfrutando del cariño del público y de la compañía de su esposa.

"Me puse a descansar, a ver película y series", comentó el actor ante la problemática de salud que se le presentó.

Hay que recordar que una de las últimas apariciones de Carlos ante su público, fue en junio del año pasado cuando le dijo adiós a su personaje de "Quico", el famoso niño que interpretó en la serie mexicana "El Chavo del 8" y que lo diera a conocer por todo Latinoamérica.

"Tengo 74 años y me tengo que despedir para no llegar a ser ese 'Quico' decrépito. no me van a creer porque lo he dicho tantas veces, pero este sí es el definitivo", dijo en ese entonces el actor.

Ante este contexto, ahora, un año después y a unos días de haberse cumplido 48 años del estreno del primer capítulo de "El Chavo del 8", en la misma entrevista para "De primera mano", Carlos Villagrán destacó la importancia que tuvo para él haber interpretado a uno de los personajes más icónicos de este programa, aprovechando para agradecer ese éxito a todos sus miles de seguidores.

"Bendito sea Dios, el hecho de hacer un niño durante tantos años me permitió estar y lucir joven, porque si no me quedaba sin trabajo", expresó el actor.