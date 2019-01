El actor Chris Pratt le propuso matrimonio a Katherine Schwarzenegger y ella dijo ‘sí’.

“Dulce Katherine, ¡tan feliz de que dijeras que sí! Estoy emocionado porque me voy a casar contigo”, lee el mensaje que acompaña la fotografía de ambos y muestra el llamativo anillo que le regaló el actor a su novia.

La pareja confirmó su romance en julio. Previamente, el actor de “Guardianes de la galaxia” estuvo casado con la actriz Anna Faris durante nueve años. La ruptura ocurrió en 2017. El hijo de ambos, Jack, tiene seis años.

Katherine tiene 29 años y es hija del actor Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver.

Hace un par de días, el actor fue captado junto a su futura prometida. En las fotos se muestran haciendo una mudanza en Santa Monica, California.

No se informó cuándo y dónde sería la boda.

Schwarzenegger es la hija mayor del actor Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver. Escribió el libro para niños "Maverick and Me" en 2017 y otro sobre una autoimagen positiva, "Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who's Been There and Back", en 2010, reseñó la agencia AP.