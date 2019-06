A medida que el animador y comediante Raymond Arrieta se acerca a la meta de esta undécima caminata, “Da Vida”, a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico, sus emociones crecen. Es algo que le ha pasado en pasadas ediciones y que se repite año tras año, pues en cada ruta recoge historias que lo marcan.

Esta mañana, mientras se preparaba para arrancar el cuarto día de esta caminata, la cual salió hoy desde el Coliseo Roberto Clemente Walker, en Carolina, hacia Trujillo Alto, Arrieta se mostró visiblemente tocado por las vivencias que ha recogido en el camino y que le sirven de aliento para continuar esta gesta que comenzó hace 11 años inspirado por su amiga, la animadora Dagmar, sobreviviente de cáncer.

Destacó que siempre le toca sobre manera cuando se le acercan niños, pero también, cuando llegan a él diversos pacientes que combaten la enfermedad con su mejor sonrisa. “Antes le tenía mucho miedo a la palabra cáncer, pero ya no porque me doy cuenta de que esa palabra también significa lucha”, compartió.

Arrieta dijo que el pueblo de Puerto Rico es inmensamente bondadoso porque, incluso, en momentos de crisis económica y después del huracán María, salió a la calle para donar su pesito por los pacientes del Hospital Oncológico. Esa demostración de apoyo se repitió esta mañana cuando cientos de personas salieron a acompañar al animador en este cuarto día de caminata.

El cantautor puertorriqueño Tommy Torres fue uno de los artistas que se unió en este día, siendo la primera vez que participa del evento.

“Llevo siguiendo la caminata por mucho tiempo, pero no había podido participar hasta ahora que la agenda me lo permitió. Quise estar aquí por los pacientes de cáncer y porque amigos y otras personas que han participado me han dicho que no es lo mismo ver la caminata que vivirla”, expresó el músico, quien esperaba completar las diez millas de hoy sin problema. La baloncelista puertorriqueña Carla Cortijo, el exgimnasta Tommy Ramos, así como el cantante Banchy de Grupomanía, fueron otras de las figuras que dijeron presente en este trayecto.

Repitieron, a su vez, los hijos y el hermano del fenecido líderdel Partido Popular Democrático, Héctor Ferer, así como el viudo de la reportera Keylla Hernández, Robin Rodríguez, y su hijo menor, Gustavo André. “El plan era participar únicamente un solo día, pero después de la experiencia de ayer, teníamos que estar hoy aquí”, comentó Robin Rodríguez.

La carrera comenzó minutos después de las 11:00 a.m., con cientos de personas aplaudiendo y agradeciéndole a Arrieta por su compromiso con los pacientes de cáncer. Entre las que acudieron a respaldar el evento estaban Rosario Irizarry, Isabel y Sonia Ortiz, quienes, uniformadas con gorras de la caminata y camisas blancas, compartieron que han asistido a todas las ediciones de “Da Vida”.

“Nosotras somos de Ponce y hemos estado con él desde la primera caminata. Todos los años lo seguimos para darle apoyo y sentir la vibración tan bonita de este evento que se hace por una gran causa”, comentó Rosario Irizarry, de 62 años. En el trayecto, las mujeres conocieron a la carolinense Luisa Andino Vigo, quien catalogó como todo “un privilegio” el que Arrieta haya escogido el pueblo de Carolina para formar parte de la ruta de esta undécima edición. Las mujeres no pudieron seguir todo el trayecto hasta Trujillo Alto, pero se quedarían en la zona conociendo el pueblo de Carolina, guiadas por su nueva amiga.

“Ahora las voy a llevar a la plaza y después les voy a decir dónde pueden ir a comer”, compartió Luisa Andino Vigo.

Y es que la caminata “Da Vida” ha logrado unir al pueblo en una causa común, dejando a un lado las diferencias, y abrazando esas similitudes que nos unen como país.

La undécima edición de este evento continúa mañana, domingo, de Río Grande a Loíza, y termina el lunes cuando el comediante arranque de Bayamón a Cataño, municipio costero donde concluirá el evento. Arrieta ya ha recorrido los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla, Adjuntas, Cidra y Aguas Buenas.





