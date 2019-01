Un presunto hijo de Juan Gabriel publicó unas fotografías inéditas del cantante mexicano, que murió en el 2016, en medio de los rumores de que "El Divo de Juárez" no está muerto, mismos que fueron desatados por su exmánager, Joaquín Muñoz.

Las imágenes fueron publicadas en la cuenta de Instagram de Luis Aguilera, que asegura es hijo del cantautor mexicano, aunque éste nunca lo reconoció legalmente.

En el post de la red social, solamente escribió "LXIX", haciendo alusión a los 69 años que habría cumplido Juan Gabriel el pasado 7 de enero.

En las imágenes se ve a "El Divo de Juárez" en una de sus facetas menos conocidas y que al parecer disfrutaba más, que era la de ser padre. Juanga, como le siguen diciendo sus fans, aparece recostado en la cama, mientras Luis está frente a él con una guitarra entre sus manos.



Lo que reflejan las fotografías es que el intérprete de "Amor eterno" sostenía una amable conversación con Luis.

El post lleva más de 6,000 me gusta, y los seguidores de Luis le mandaron mensajes halagadores por las imágenes compartidas.

Ver esta publicación en Instagram ?LXIX? Una publicación compartida por Luis Aguilera (@luisxaguilera) el 7 de Ene de 2019 a las 10:20 PST

Incluso algunos usuarios aseguran que Luis se parece más físicamente a Juan Gabriel que sus cuatro hijos legalmente reconocidos.

Y es que de acuerdo a Rosenda Puentes, amiga de Juan Gabriel, éste solo reconoció a Iván, a quien nombró albacea de su testamento, Joan, Hans y Jean como sus hijos.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto del 2016 en su casa de Santa Mónica, California, por fallas cardíacas. El cantante se encontraba en Estados Unidos para realizar una gira artística.

Tras el fallecimiento del mexicano aparecieron otros presuntos hijos del cantante, entre ellos Joao Aguilera y Luis.

Pese a que no tiene el reconocimiento legal, Luis Aguilera quiso rendir un tributo al cantante de "Querida" y obtuvo el apoyo de sus fieles fans.

"Este si que se parece a su padre. Puede ser un montaje, por mi parte me encantaría estuviera vivo para que nos contara porque a este chico, que si se parece tanto a él, no lo metió en su testamento", comentó luhermos.

"Que hermoso ver a papá e hijo bellos, bellos", indicó mariaolympiacastillo.

"Luis Aguilera buenos días alegría. Siempre en mis oraciones. Mi apoyo es permanente e incondicional", aseguró adriz95.

Relacionados: Revelan imágenes inéditas de uno de los últimos ensayos de Juan Gabriel

"Que foto tan hermosa. Eso es lo que yo no entiendo y no me cabe en la cabeza cómo dejarle toda la fortuna a un extraño teniendos sus propios hijos, deberías de pelear por lo que es tuyo,te deseo mucha suerte hermoso", precisó palencia932.

Las imágenes fueron reveladas en medio del escándalo desatado por Joaquín Muñoz, quien ha asegurado últimamente que el cantautor mexicano no ha muerto, y que incluso tenía contacto con él.

Y no solo eso, se atrevió a afirmar que el intérprete del "Noa, Noa", iba a reaparecer el pasado 7 de enero, fecha en la que cumpliría 69 años.