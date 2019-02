El cantante David Bisbal demandó a su expareja, la diseñadora española Elena Tablada, para pedir medidas de protección para salvaguardad la identidad de Ella, la hija que tienen en común, y así evitar que publique fotografías en las redes sociales de la menor, reveló El Periódico de Cataluña.

De acuerdo al diario español, Bisbal presentó la querella el pasado 12 de febrero en un juzgado del municipio de Alcobendas, en las inmediaciones de Madrid, donde reside el cantante de 39 años.

El problema entre Bisbal y su expareja ya lo vienen arrastrando desde hace varios meses, según publica El Confidencial, ya que todo empezó desde agosto pasado cuando el cantante publicó una fotografía y vídeos de su actual esposa Rosanna Zanetti junto a la pequeña Ella, vestidas con un traje de flamenco casi igual.

El material fue retomado por la esposa de Bisbal en su cuenta de Instagram.

"Vámonos pa’ la feria cariño mío", posteó Zanetti junto a la imagen.

Cuestión que no le pareció a Tablada y de acuerdo al periódico El País, la diseñadora le mandó varios mensajes a Bisbal para pedirle que eliminara esas imágenes de las redes sociales, ya que deseaba proteger a identidad de Ella, por ser menor de edad.

Durante un tiempo, destaca El País, se intercambiaron reproches Bisbal y Tablada sobre las imágenes de Ella, compartidas en los perfiles de ambos en Instagram.

Pero la bomba estalló en diciembre pasado, luego de que Tablada se casara con Javier Ungría y compartiera una fotografía donde aparece Ella junto al matrimonio en un velero.

Esa imagen desató la furia de Bisbal, quien le reclamó a Tablada y comenzaron nuevamente lo reproches sobre el uso de la imagen de la pequeña Ella, destaca El País.

Es por eso que el cantante habría decidido demandar a Tablada para que se le prohíba publicar fotos de Ella en las redes sociales.

Sin embargo, la diseñadora dijo al diario El Confidencial que hasta el momento ella no ha sido notificada de ninguna querella.

"No he recibido nada. No tiene mucho sentido que me demande por subir fotos de mi hija cuando David y su pareja también lo han hecho", comentó Tablada a la publicación española.

A pesar de la polémica desatada por las fotografías de Ella, tanto David como Elena publicaron recientemente una imagen de la menor para felicitarla por su cumpleaños número nueve.

Aunque Bisbal cubrió parte del rostro de su hija Ella.

"Cierro los ojos y me imagino que me está abrazando, nunca quiero que deje de poner esa mano sobre mi pecho que me hace tanto bien, que me calma el dolor y me hace llorar de alegría. La amo. #happybirthday", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

"Mi personita favorita... La que me da todo los miedos y a la vez toda la fuerza, ilusión y valentía sin saberlo. Mi compañera, la sonrisa constante iluminando todo lo que le rodea. 9 añitos por fuera e infinitos por dentro. Feliz vida muy especial para ti, mi princesa", escribió la orgullosa mamá en su cuenta de Instagram.

