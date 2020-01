View this post on Instagram

This is how I ?? Este es mi nuevo "normal"... Tener Melanoma Cancer Stage 3~ ha sido mi nueva forma de vida durante este año... mis tratamientos son cada 21 días en la clínica en Los Angeles... Este Martes tuve mi Tratamiento #16 aka #3 en mi cuenta regresiva! Ya falta poco???? ?? Ha sido un año fuerte, especialmente para mi cuerpo... dolores musculares, de espalda, hombros, cuello y cansancio... Mi oncólogo solo me permite viajar si estoy protegida ya que por mis tratamientos, mis defensas están bajas... . Yo solo sé, que nada me detiene y sigo fuerte a pesar que a veces mi cuerpo no escucha a mi mente ??????? Éste ha sido mi mayor aprendizaje... . Al final del día sé que la Vida tiene algo MARAVILLOSO para mi... Porque AMO la Vida Porque AMO a mis Nenes Porque me ENCANTA el color cranberry Porque quiero VIVIR Porque SÉ q con mi EJEMPLO alguien se puede SALVAR... ?? P.S. Hello Miami... I'm coming to you... @miraquienbaila ???????? • #TheDayanaraEffect #UnidosContraElMelanoma #Awareness #CorreLaVoz #CancerAwareness #Melanoma #Cancer #MelanomaCancer #May #iGotThis #Positive #PositiveVibes #Blessed #Guerrera #Concientizar #???? #BeBrave #ImWorthIt ????????????????????????????????????????????????????