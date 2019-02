View this post on Instagram

??Agradecida y Bendecida?? Still reading the thousands & thousands of comments filled w so much HOPE, WELL WISHES, LOVE & SUPPORT throughout my journey... Feels like an embrace & it makes me feel that I'm not alone... I am GRATEFUL to all of you & BLESSED to be in your prayers & prayer chains... ???? Todavía leyendo los miles y miles de comentarios que me han enviado llenos de ESPERANZA, BUENOS DESEOS, APOYO y AMOR por lo que estoy viviendo. Se siente como un caluroso ABRAZO y me hacen sentir que no estoy sola. Me siento tan AGRADECIDA por todos ustedes que dedican su tiempo para dejarme saber que me llevan en sus CORAZONES. Gracias por sus oraciones y cadenas de oración que han comenzado. . ??A ustedes los llevo yo en mi corazon?? #Bendecida #Blessed #Agradecida #Grateful #Stronger #Guerrera #inGODShands #DeTodasMeLevanto #AveFenix #Phoenix y como me dijo una vez mi amiga @michellegalvantv #FuerteComoUnRoble ??#FuckCancer