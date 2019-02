Dentro de la privacidad en la que mantuvo siempre su vida, la cantante Lucy Fabery llegó a compartir un sueño con su amigo, el periodista Luis Ernesto Berríos, que una carretera de su pueblo natal, Humacao, llevara su nombre, y de preferencia que fuese la calle en que nació, una muy chiquita que llevaba el nombre de Luis Muñoz Marín.

Por desgracia Lucy no vivió para disfrutarlo, pero su amigo le prometió la noche antes de su muerte que ella tendría su calle y no cesó hasta lograrlo. Aunque no fue su calle la que se le designó a la llamada “Muñeca de chocolate”, pronto tendrá su tarja en una de las carreteras más importantes de su pueblo.

“El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley 269, el pasado 15 de diciembre. Esta designa como Luz Ercilia 'Lucy Fabery' Zenón el tramo de la Carretera PR-924, desde la esquina con la calle Antonio López del Municipio de Humacao, hasta su intersección con la Carretera PR-31 en jurisdicción de Naguabo”, lee el comunicado que compartió el periodista y gestor de la iniciativa.

“Ella murió con una sonrisa en sus labios y la satisfacción de que una carretera de su amado pueblo de Humacao llevaría su nombre, porque así se lo informé la noche antes de su deceso. Hoy gracias a Dios puedo mirar al cielo y decirle 'amiga, no te fallé, te cumplí la promesa”, expresó Berríos.

Con más de 50 años de carrera artística, Fabery realizó numerosos espectáculosen distintos países de Europa y América.

Se presentó en los más importantes escenarios de México, Venezuela, Colombia, Argentina y Cuba. Su carrera también se extendió a Uruguay, República Dominicana, Panamá, Perú, España y Portugal.

Compartió escenarios con reconocidas figuras artísticas como lo fueron: Benny Moré, Rosita Fornés, Celia Cruz, Pedro Vargas, Mario Moreno (Cantinflas), El Indio Fernández, Silvia Pinal, Agustín Lara, Virginia López, Luisa María Güell y Toña La Negra.

En el 2013 fue nominada para un Grammy Latino junto al maestro de la trompeta, Humberto Ramírez, en el campo de mejor producción tropical tradicional por su disco ''Sentimentales''.