La coodinadora de bodas y eventos sociales, Yaska Crespo, describió a Aleyda Ortiz, la exreina de “Nuestra Belleza Latina” como una novia clásica y apegada a las tradiciones familiares, al igual que su novio, el cubano americano Ricardo Casanova. La pareja se casó bajo el rito católico el sábado en la Catedral de San Juan. Aleyda fue entregada por su padre William Ortiz.

“Aleyda y Ricardo están bien enamorados, siempre están dándose besos y abrazos, y haciéndose chistes, se les nota el amor que se tienen”, comentó la organizadora de novias.

Recordó Yasca, que una persona allegada a la familia, se le acercó al novio y le preguntó que era lo que más le gustaba de Aleyda.

Ricardo le respondió que todo.

“En ella hay tantas cosas que me gustan que las pocas que no me gustan ni las recuerdo”.

La ceremonia nupcial empezó a las 4:00 p.m. en la Catedral de San Juan y concluida la misma, la fiesta se extendió hasta la medianoche en el hotel San Juan de Isla Verde, el padre de la novia, quien es compositor y músico, le cantó a su niña el tema “Mi bella Aleyda”, una danza que le compuso cuando ella nació.

“Ella lloró y dijo que desde chiquita se la cantaba”.

Asimismo, la que fuera animadora de “El Show de Don Francisco” cantó con la banda Red & Blue, que amenizó la boda. Luego el novio subió a la tarima y ella le dedicó a su amor “Solo contigo” de Olga Tañón “con movimiento y todo para Ricardo”.

Otro momento en que ambos lloraron fue cuando Nicole Ortiz, hermana de Aleyda, interpretó el “Ave María” de Franz Shubert.

En la boda faltó la abuela paterna de la exreina de belleza. “Ellos tomaron la decisión de casarse en la isla porque era la única que le quedaba viva aquí pero murió un mes antes de la boda. Ellos oraron por su alma”.

El traje de la ceremonia fue de un estilo princesa y la falda en seda con bordados en canutillo y perlado de Eclíptica.

Todo en la fiesta era en colores blancos crema y dorado con rosas en toda la gama de colores, así como orquídeas y peonias.

Aparte de unas batas que Aleyda pidió para estar en el cuarto y no le llegaron a tiempo y la demora de la novia que estaba antes que ella en la Catedral, para la novia no hubo nada que le mortificara. “Es que Aleyda y Ricardo son muy puntuales”.

Además de la boda de Ricardo y Aleyda, Yaska coordinó la boda de la exMiss Puerto Rico Viviana Ortiz y José Juan Barea, y la también reina de belleza, Mariana Vicente con el pelotero Enrique "Kike" Hernández. Igualmente organizó el casamiento de belleza la “Nuestra belleza latina”, Melisa Marti y su novio Nelson Rosa.

En una entrevista previa la animadora del programa mañanero “News café” que se emite de lunes a viernes por Univisión y Unimax manifestó que siente que ella y su ahora esposo se conectaron más rápido por sus respectivos padres, el músico y compositor William Ortiz y el músico clásico y doctor Luis Casanova.

“El momento en que las familias se conocieron fue el más especial en la historia de nuestra relación. Fue mágico, era Navidad y estuvimos toda la noche celebrando. Desde entonces nuestros padres van juntos a conciertos y mi mamá, Cándida Rodríguez, y mi suegra la doctora Ena Casanova, que es como mi madre, se la pasan haciendo planes”.

El séquito de Aleyda estuvo compuesto por sus dos hermanas, Nicole y Amaya; la dominicana Larisa Molina, “Nuestra belleza latina 2016”; Natasha Bolivar “Nuestra belleza latina 2011”, y Daniela Di Giacomo, quien es talento digital de Univisión. Ademá de Denise Pérez, una de sus mejores amigas, y Priscila Pacheco, amiga desde sus tiempo en el Coro de Niños de San Juan, que fungió como la dama favorita.

En la iglesia participaron coros de adultos con diferentes cantantes puertorriqueños y de quintetos de cuerdas a los que se unieron las hermanas de la novia.

Mientras que la banda Red & Blue tocó merengue y salsa entre otros ritmos tropicales.

No habrá hijos pronto

Los novios no tienen planes de buscar bebés por ahora.

“Queremos disfrutarnos un año de casados y después lo que Dios quiera. Ahora a concentrarme en mis próximos proyectos”.

La luna de miel comprenderá un viaje por Asia en el que incluyeron Hong Kong, Singapur y Tailandia.