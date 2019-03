El cantante británico Ed Sheeran se casó en secreto en una ceremonia íntima con su prometida Cherry Seaborn, en su finca del condado de Suffolk, Inglaterra, antes de Navidad, donde asistieron unos cuantos invitados, según revelaron a Mirror Online, fuentes allegadas al artista.



"Ed había logrado programar un descanso en su gira mundial para diciembre, así que fue cuando se casaron", declaró un informante a Mirror Online.

La ceremonia religiosa entre el artista de 28 años y su prometida de 26 se realizó en la pintoresca iglesia de St. Andrew en la localidad de Wingfield y la recepción íntima se realizó en un pub local, declaró la fuente.

"Solo había amigos y familiares muy cercanos allí, incluso algunos de sus compañeros de mucho tiempo no fueron invitados", indicó otro de los informantes.

"Sólo había 40 personas, así que no estuvieron Taylor Swift, ni los ejecutivos de la compañía de discos ni ningún miembro de la realeza o estrella del pop. No quería ningún escándalo, y deseaba que fuera algo completamente íntimo para ellos, simplemente una pequeña boda de invierno", declaró una persona cercana al artista británico al diario The Sun.

"No quería ningún problema y quería que fuera algo completamente para ellos, solo una pequeña boda de invierno", indicó el informante.

"Ninguno de los dos estaba tan preocupado por hacer un gran evento", destacó.

Y es que el intérprete de "Perfect" se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores.

La pareja tenía planeado casarse en su finca en Frammlingham, pero sus planes cambiaron cuando las autoridades le negaron al artista construir una iglesia para su boda, pero eso no fue impedimento para que sellaran su amor ante Dios.

Fue en enero del 2018, cuando Sheeran anunció su compromiso con su novia Cherry Seaborn, pero los detalles de la boda los dejó en secreto.

Ya en el verano pasado, el propio Sheeran había insinuado durante su participación en el programa de YouTube, Access, que ya se había casado, al lucir un anillo que parecía de boda y mostrarlo ante las cámaras mientras sonreía.

"De todos modos nunca haría pública la boda", comentó el británico, al ser cuestionado si se había casado.