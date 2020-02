La cadena Spanish Broadcasting System, (SBS) anunció ayer la designación de Marcos Rodríguez, mejor conocido como “El Cacique”, como el nuevo director de programación de la emisora Zeta 93 FM.

“Agradezco a la gerencia de SBS por la oportunidad que me han brindado para servirle a todos los radio escuchas de Puerto Rico y la diáspora desde esta posición. Estaré cumpliendo con mis nuevas funciones como director de programación para garantizarle a toda la audiencia que nos sigue una programación de calidad. Llevo 24 años en la empresa y 22 en mi turno regular de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y se lo exigente que es el público de Zeta 93 en cuanto a la música que quieren escuchar y las dinámicas diarias. Cuenten conmigo, voy a dar el 100%”, expresó en declaraciones escritas "El Cacique".

Néstor Rodríguez “El Buho”, por su parte, continuará sus labores en la emisora como conductor de radio en su turno regular de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Desde el 2013, El Buho ocupaba la posición de director musical de la emisora.

Asimismo, el presentador Luis Antonio Hiraldo “El Hachero” tiene el turno de 6:00 a.m a 10:00 a.m. y luego de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. de lunes a viernes.

“Estoy confiado en que la amplia experiencia y compromiso del señor Marcos Rodríguez “Cacique” aportará significativamente al éxito que ha mantenido la emisora por tantos años y que así se ha demostrado en las encuesta radial Nielsen. Estamos seguros que con el compromiso que caracteriza a Cacique podrá atender las demandas y necesidades de los radioescuchas de zeta 93 FM. Además, de diseñar meticulosamente la programación de la emisora tropical número uno de Puerto Rico”, puntualizó Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico.

Víctor Roque, gerente general de SBS Puerto Rico y vicepresidente de ventas manifestó que “Cacique es un talento muy profesional y querido por todos. Estamos seguros de que su labor como director de programación va a ser uno de mucha altura y calidad, y apostamos a su talento y a la misión de impulsar a la nueva generación de salseros y soneros que se está levantando. Nuestra empresa continúa evolucionando diariamente ofreciendo alternativas de promoción 360 que incluye radio, Mega TV, streaming, promociones y la aplicación LaMusica para que nuestros seguidores y clientes puedan acceder y conversar con nosotros siempre”.