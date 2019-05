"Bye Sister". Con este vídeo, publicado el viernes por la tarde, Tati Westbrook habló por sobre 40 minutos sobre lo que hasta el momento solo eran rumores: su amistad con James Charles había terminado.

Tras la publicación, el influencer perdió más de un millón de suscriptores el sábado y hoy, domingo, el número sigue bajando.

Pero, ¿qué fue lo que pasó?

Según reporta ENews, hace unas dos semanas, Charles publicó un Instagram Story en el que agradecía a Sugar Bear Hair, una compañía de suplementos vitamínicos, por proveerle seguridad durante Coachella. En el mensaje también promocionó sus productos. Y este fue el detonante para Westbrook, quien tiene una compañía de suplementos llamada Halo Beauty.

La "Glam Life Guru, como también es conocida en YouTube y en otras redes sociales, publicó entonces en su Instagram un vídeo en el que no entraba detalles, pero se le veía llorando y señaló que se sentía traicionada.

Luego, Charles pidió disculpas a Westbrook en Instagram.

Otro influencer de YouTube, Gabriel Zamora, habló sobre la situación en un reciente vídeo en su cuenta, en el que cuestiona las razones de Westbrook.

Entonces llega el viernes. En su vídeo, ella habla de la situación de Sugar Bear, pero también de otras situaciones que la llevaron a cortar su amistad con Charles.

"Esta persona es familia para mí. Es una persona a la que amaba, a la que quería y por la que habría pasado todo el tiempo del mundo protegiendo. Pero él ha sobrepasado los límites y su comportamiento, del que creo que no puedo ni hablar... los mensajes privados que estoy recibiendo, las cosas que estoy escuchando, son tan groseras, que no creo que pueda protegerlo eso. No creo que pueda ayudar eso. Tengo que dejar esto ir", dijo Westbrook.

Ese mismo día, Charles publicó en su cuenta de YouTube llamado "tati", en el que le pide perdón.

"Lo siento, por todo lo que está pasando, por lo que te he hecho pasar en las últimas semanas", manifestó Charles.