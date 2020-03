En 2018 la actriz Amber Heard denunció a Johnny Depp por violencia de género y, sin nombrarlo, indirectamente lo acusó de maltrato en un artículo que escribió para el Washington Post. Por ese motivo, el diario británico The Sun calificó al protagonista de “Pirates of the Caribbean” como un “golpeador de esposas”.

Con el tiempo la causa sufrió varias vueltas y, en un audio filtrado, incluso la actriz reconoció que en alguna oportunidad llegó a golpear a su expareja. Y mientras algunas voces femeninas de Hollywood, como Winona Ryder o Penélope Cruz le brindan su respaldo al actor, Depp está muy cerca de comenzar un juicio por difamación contra The Sun. Sin embargo, frente al brote del coronavirus, esa batalla legal quedó momentáneamente pospuesta.

El juez Andrew Nicol informó que en el contexto actual es imposible comenzar el juicio, y expresó: “He llegado a la firme conclusión de que el juicio debe ser reprogramado”.

La demanda de Depp es contra la empresa New Group Newspaper, propietaria de The Sun, y contra su editor, Dan Wootton.

Por otra parte, dos de los abogados de Depp se encuentran en cuarentena preventiva, otro factor que entorpece el normal avance del litigio.

Las actuales recomendaciones sobre distanciamiento social y las dificultades al momento de tomar vuelos internacionales, una regla que afecta a Depp y a su ex, Amber Heard, quienes deberían viajar a Inglaterra donde el juicio se lleva a cabo, fue otro factor que condujo al juez a tomar dicha decisión.

“Sé que no estoy llevando a cabo un juicio penal, pero la gran cantidad de abogados involucrados, como también de público y prensa, marcan que los participantes involucrados ascenderían a un número elevado”, estimó el juez, quien remarcó que todo está sujeto a cambiar debido a que esta “no es una época como cualquier otra”.

Por su parte, Adam Wolanski, miembro del grupo demandado por Depp, aseguró que el actor “no podrá enfrentar el hecho de ver que sus mentiras referidas a su relación sean expuestas porque es un cobarde y porque sabe que va a perder”. Y por último expresó que Amber Heard “moverá cielo y tierra para que el juicio salga adelante”, y reveló que ella entregará evidencia concluyente.