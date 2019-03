View this post on Instagram

Así los quiso siempre, apoyados en ella, para llevarlos de la mano por la vida y llenarlos del amor que solo ella supo darles. Enseñarles el respeto por los demás y la gratitud de estar vivos en familia. Mis tres seres más queridos ??grandes recuerdos ?? Las lagrimas son fuego que purifica el amor, haciéndolo nítido y hermoso por una eternidad. ??los amo @szuritaoficial @zurita7