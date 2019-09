El locutor Jorge “El Molusco” Pabón y su compañero Alí Warrington pidieron disculpas por lo comentarios que emitieron ayer sobre el físico del exmiembro del grupo Menudo, Ray Reyes, en el programa radial “Los Reyes de la Punta”.

“Yo me disculpo con él y no tengo ningún tipo de problema porque no todos tienen que soportar nuestros vacilones”, expresó Pabón, luego de que Reyes arremetiera contra ambos locutores.

Por su parte, Alí Warrington lamentó que Reyes tomará mal los chistes sobre su físico.

“No tengo problema (con Reyes) y si me tiras patadas por ofenderte yo puedo pedirte disculpas”, dijo.

Reyes contestó hoy a las burlas en una publicación en su página de Facebook, donde expresó su descontento con los comentarios de Warrington y Pabón.

“Por favor, por favor por favor, no vuelvas a herir ni a mi hijo y mucho menos a mi madre.... no busques que te haga una zapatería en el culo!”, criticó el ex Menudo en su publicación.