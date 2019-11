Víctor Florencio, conocido como El Niño Prodigio, es un astrólogo dominicano reconocido por su intervención en diversos programas de la cadena Univision, quien se encuentra en Puerto Rico para darle el último adiós a su colega y amigo WalterMercado, con quien tenía una gran amistad y por quien, sobre todo, sentía mucha admiración.

“Walter ha dejado un legado muy lindo a la humanidad, era muy dulce, muy bueno. Nosotros hablábamos por teléfono, tuvimos esa comunicación. Me acuerdo una vez que me envió una carta muy linda dándome las gracias porque todo el mundo le decía que yo hablaba bien de él y me dijo ‘sigue así siempre’”, compartió con El Nuevo Día el síquico dominicano con residencia en Miami.

La relación entre los dos síquicos y astrólogos caribeños llegó al punto de que “El Niño Prodigio” fue colaborador de la revista del también actor y bailarín.

“He seguido siempre la misma línea de Walter, eso fue lo que aprendí del maestro para seguir esa misma luz. Él trabajó la astrología científica y yo llevó la misma línea positiva de luz porque en este tiempo se necesita levantarte en la mañana y que te digan: ‘Cáncer, tu día será maravilloso, usted va a tener una luz, puede echar para adelante’. Eso es lo que practicaba Walter y lo que yo voy a hacer humildemente”.

✉ Email El astrólogo Walter Mercado falleció el 2 de noviembre de 2019. (GFR Media)

El astólogo murió por un fallo renal a los 87 años. (GFR Media)

Mercado se encontraba hospitalizado en el Hospital Auxilio Mutuo. (GFR Media)

Mercado inició su vida profesional como actor y bailarín.

Mercado adquirió su fama internacional como astrólogo en el 1969. (GFR Media)

A los 6 años hizo su primera predicción. (GFR Media)

El astrólogo durante la celebración de su cumpleaños en el 2012. (GFR Media)

Walter Mercado besa a su querido Runo. (GFR Media)

Como actor, Mercado participó en más de diez telenovelas.

Mercado cantando durante una entrega de los premios Paoli. (GFR Media)

Aunque fue el 17 de julio de 1974 que Osho le otorgó en India el nombre de Shanti Ananda, que significa "paz y felicidad", no fue hasta enero de 2011 que decidió usarlo. (GFR Media) Facebook

El joven astrólogo asegura que la muerte de su maestro propicia un reencuentro espiritual.

“Hoy celebramos la nueva vida de Walter Mercado porque ahora entra en otra dimensión y yo sé que será un astro en el Universo que nos va a seguir ayudando”, aseguró.

Para finalizar, El Niño Prodigio revela una premonición de Walter.