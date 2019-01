El reconocido chef José Andrés cree firmemente en el poder de la comida para lograr cambios en el mundo. Es lo que ha comprobado a lo largo de su vida, y también como fundador de World Central Kitchen (WCK), una organización sin fines de lucro fundada en 2010 a raíz del devastador terremoto que afectó a Haití que, después del paso del huracán María, logró servir cuatro millones de comida en la isla, incluyendo Vieques y Culebra.

“Somos una organización no gubernamental muy pequeña, lo que pasa es que tenemos sueños ilimitados y lo que me sorprende es que somos capaces de hacer mucho con poco”, comentó hoy en entrevista con El Nuevo Día, luego de ofrecerles un mensaje esperanzador a un grupo de pequeños agricultores, agroempresarios y dueños de fincas, así como a representantes de proyectos comunitarios y empresariales que son parte del programa denominado “Plow to Plate”, una plataforma de apoyo financiero y capacitación de WCK que comenzó en mayo del año con el fin de ayudarlos a crear una economía alimentaria más sostenible y resiliente.

“Cuando llegué aquí después de María no pensé que la vida me iba a cambiar tanto en términos de lo que es WCK que ya se quedó en la isla. Si nos vieron después de María, la forma que tenemos de actuar es que, si hay un problema, nosotros lo solucionamos. Plow to Plate es simplemente la continuación (de lo que hicimos después del huracán)”, agregó el chef, quien destacó que este año y el próximo seguirán impactando a más agricultores con el fin de aumentar la producción y ayudarlos en sus necesidades.

“Es nuestra contribución a la isla para que siga creciendo y que el trabajo se cree localmente. Somos una organización creada por gente (relacionada) con la alimentación y de cocineros, y nuestro lugar es, precisamente, ayudar a que la producción agrícola y la pesca sostenible, entre otras, vaya en aumento”, explicó.

De la misma forma, resaltó que lo que quiere hacer ahora es que “todo el mundo entienda cómo es que se debe responder ante un huracán”.“Está bien que no estuviéramos preparados, pasó y ya está. Lo que no estuvo bien es que no nos adaptáramos a la nueva realidad de lo que sufrió Puerto Rico. Hemos aprendido y lo queremos ahora es crear un buen programa de producción de alimentos y prepararnos todos para que cuando venga otro huracán, esas fincas puedan guardarlo todo en contenedores y al momento que pase, sean los primeros en activarse”, propuso José Andrés con su proyecto Plow to Plate.

El gran corazón de los boricuas

El chef también resaltó el carácter de los puertorriqueños y dijo que todos nos deberíamos dar un gran aplauso por la forma en cómo respondimos ante el devastador huracán que nos afectó en septiembre de 2017.

Por ejemplo, mencionó la paciencia de la gente en los supermercados, en las filas de las gasolineras, así como la solidaridad que había en la montaña que aún sin tener mucho, lo compartían con sus vecinos.

“Para mí, lo que vi es que el pueblo puertorriqueño tiene un corazón como en pocas naciones he visto. El pueblo debe estar orgulloso de sí mismo porque en uno de los momentos más oscuros me mostraron lo mejor y creo eso no se la ha reconocido”, agregó el chef.