Una de las parejas más sólidas y estables del medio del espectáculo, Gloria y Emilio Estefan, están celebrando sus 41 años de matrimonio. Y para festejar el especial momento, la cantante de 61 años le dedicó un extenso y emotivo mensaje a su esposo, mediante su cuenta de Instagram.

El texto destaca las 41 razones por las que sigue amando y respetando a su pareja.

“Aquí hay 41 razones por las que todavía estamos juntos ... Y no solo porque encaja ... no hay tormenta que no podamos soportar. Mi amor por ti crece de formas nuevas y convincentes. Y aunque en nuestros 60 todavía nos encanta jugar. Me muestras cada día que la edad es solo un número. Porque sigues siendo ese chico joven, lleno de sueños, lleno de maravillas”, expresó Gloria.

Y continuó la intérprete de “Conga”: “Construimos nuestras carreras, construimos una vida, crecimos una familia. Y durante muchos años más, me despertaba a tu lado, felizmente. Para muchos artistas has cultivado el éxito. Como productor o esposo, mi amor, eres el mejor”.

“Eres amable, optimista, imparable, justo. Y haces TODO lo que haces, con tu estilo característico. Y la 41ª razón por la que todavía estamos juntos Como el primer día que te amé, te amaré por siempre ... Feliz 41 aniversario, mi morito, mi amor ... te quiero!”, fueron las palabras finales del extenso texto que escribió la artista cubano-estadounidense hacia su esposo.

La imagen ha recabado poco más de 18,000 “me gusta” y ha recibido cientos de comentarios positivos por parte de sus amigos y seguidores, quienes se muestran asombrados y muy felices, de que esta unión continúe vigente.