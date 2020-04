La reconocida actriz de telenovelas mexicanas Victoria Ruffo se encuentra aislada después de que su esposo, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, arrojara positivo a una prueba de COVID-19, conocido como coronavirus.

A pesar de que la actriz no ha emitido información acerca de su estado de Salud, Omar Fayad aseguró a medios noticiosos mexicanos que tanto ella como sus hijos se realizaron las pruebas correspondientes y que estas resultaron negativas. Por lo pronto toda la familia se encuentra en aislamiento preventivo.

De acuerdo con la agencia EFE, al momento tres gobernadores de México han dado positivo al coronavirus: Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Adán Augusto López Hernández, de Tabasco, y Omar Fayad, de Hidalgo.

Fayad dio a conocer el resultado de su prueba el sábado pasado a través de sus redes sociales.