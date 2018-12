Woody Allen vuelve a ser un tema de polémica, luego de que la exmodelo estadounidense Babi Christina Engelhardt aseguró que vivió un romance con el cineasta en la década de los 70, cuando ella tenía apenas 16 años y él 41.

Allen lleva tiempo enfrentando acusaciones de acoso sexual, por parte de su adoptiva, Dylan Farrow, hija de la actriz Mia Farrow, quien asegura que el director la violó cuando era una niña.

Cuando parecía que las aguas se habían calmado, llega la declaración de la exmodelo Engelhardt, quien decidió revelar la relación secreta que mantuvo con el cineasta.

Engelhardt reveló al sitio The Hollywood Reporter, sitio especializado en celebridades, que fue en octubre de 1976 cuando comenzó su relación con el afamado actor y director de cine, a quien conoció en un restaurante de Nueva York.

Ella fue quien dio el primer paso en la relación, que duró ocho años, confesó la propia Engelhardt.

Recordó que su acercamiento fue a través de un mensaje que le dejó a Allen.

"Como has tenido que firmar tantos autógrafos en tu vida, ahora me toca a mí darte el mío", destacó el mensaje que le dio modelo a Allen, donde le dejaba sus datos personales para que se pusiera en contacto con ella.

Y así fue, Allen se comunicó con ella y la llevó a su apartamento en la Quinta Avenida, en Nueva York. Pasaron los meses y la joven que iniciaba su carrera como modelo se convirtió en el affair de Allen.

Pero esa relación se prolongó por ocho años, declaró Engelhardt, donde vivió de todo con el director de cine, pero todo a la sombra. Sus encuentros en el apartamento de Manhattan eran recurrentes, donde realizaban tríos sexuales.

"Las cortinas siempre estaban cerradas", declaró.

Uno de los momentos más fuertes que vivió con Allen tras cuatro años de relación, fue cuando el cineasta le presentó a Mía Farrow como su nueva novia, algo que impactó a la entonces modelo.

"Me sentí enferma. No quería estar ahí ni un minuto más y aun así tampoco encontré el valor para levantarme y marcharme. Marcharme habría significado que todo habría acabado entre nosotros", recordó Engelhardt.

Dijo que tiempo después logró superar esos "celos" y que incluso participó en un trío sexual con Allen y Farrow.

Pero después decidió abandonar Nueva York y continuar con su carrera de modelo.

Babi Christina asegura que la película "Manhattan", que realizó Allen en 1979, retrata su historia, ya que el cineasta, que actúa en la cinta, sale con una joven de 17 años.

Ahora a sus 59 años, la exmodelo asegura que decidió dar a conocer esa parte de su vida, pero no para afectar a Allen.

"No estoy contando nada de esto para 'tumbar' a este hombre, simplemente quería compartir mi historia de amor porque me cambió e influyó notablemente en lo que soy ahora. No me arrepiento de nada", finalizó la exmodelo.