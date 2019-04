Gerardo Bazúa, expareja de Paulina Rubio, recurrió a su cuenta de Instagram para criticar a la cantante mexicana a través de un contundente mensaje con el que lamentó que no le permita ver a Eros, el hijo que ambos tienen en común. También le externó su apoyo a Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, con quien la intérprete tiene un hijo llamado Andrea Nicolás.

“Paulina: No tienes vergüenza de interponer una demanda contra Colate, con todos los detalles que le pones e inventas, cuando tú tienes ya casi 5 meses sin darme información de Eros. Ni fotos, ni llamadas, ni visitas, nada absolutamente nada... Además dejas al bebé con quien tu quieres”, se puede leer en el inicio del mensaje de Bazúa, mientras lo acompaña con una foto de los dos hijos de Paulina Rubio.

El también cantante continúa señalando: “Por otra parte, tú no permites que mi hijo conviva con sus hermanos, primos, tíos y abuelos acá en Mexico y, lógicamente, lo haces para que el bebé esté alejado de sus raíces y así no conozca de dónde viene y quiénes son su familia paterna… Todavía no logro entender ¿por qué negarle el amor de su familia al bebé? Creo que tú prefieres que el niño crezca encerrado como tú sueles hacerlo”.

Gerardo siguió criticando la forma de actuar de Paulina de una manera muy directa: “¿Entonces tú de qué la juegas?, ¿No que eres una gran mujer de paz?, ¿Qué rol juegas de la superstar o celebridad ejemplar? Te falta mucho para parecerte a varias mamás que conozco. Voltea a tu alrededor. La gente es más humilde hoy en día. ¿No que tú quieres a los niños?”.

“Por favor, no te queda hacerla de víctima y de la buena mujer y super mamá, cuando tú bien sabes, que no lo eres... Lo que pasa es que nadie te conoce bien, invítalos a vivir contigo. Que no te angustie mi mensaje, si mi maestra fuiste tú”, fue una de las frases que más llamaron la atención de esta publicación que obtuvo más 5,600 me gusta.

Y es que todos estos comentarios de Bazúa se generaron luego de que Paulina Rubio presentó una querella contra su exesposo Colate ante una corte de Miami, supuestamente porque el empresario le ha ocultado a su hijo violando el acuerdo de custodia compartida que firmaron en 2014.

En esta reciente demanda, Paulina argumenta que desconoce el paradero de su pequeño Andrea Nicolás y que incluso, una mañana cuando llamó a la escuela de su pequeño, le dijeron que el padre se lo había llevado.

El empresario de origen español recibió esta demanda justo antes de viajar a Honduras, donde participará en el reality show llamado “Supervivientes” y ante dichas acusaciones de Rubio, hizo una serie de declaraciones para el programa Despierta América de Univision.

“La verdad es que no tengo demasiado claro qué es lo que está buscando", dijo, a la vez que agregó que quizás su intención sea desestabilizarlo justo ahora que está a punto de "comenzar esta aventura", declaró.

Paulina Rubio conoció al empresario español Nicolás Vallejo-Nágera en 1999; sin embargo, comenzaron a salir hasta 2005 y se casaron en 2007 en el Caribe mexicano. Aunque tuvieron un hijo, se divorciaron en 2012.