En su primer proyecto como directora, “Satos”, la actriz y modelo Roselyn Sánchez encontró la oportunidad perfecta para aunar su pasión por los animales con su interés de educar al país sobre los temas de la sobrepoblación animal, la importancia de esterilizar a los animales, así como de prevenir el abuso de estos.

Según describió, esta es una labor que lleva muy arraigada a su corazón. Y es que, por los pasados años, le ha permitido llevar su mensaje a cada vez más personas, mientras establece alianzas que le permiten combinar su atareada agenda profesional y personal, en esta labor en la que ataca el problema de la sobrepoblación de perros realengos en la isla desde una perspectiva muy personal y comprometida, pues, se estima, que estos alcanzan a ser unos 500,000.

“Esta es la primera vez que dirijo y fue espectacular, de verdad”, exclamó complacida desde la Casa Grande, en Miramar, donde un grupo de representantes de organizaciones y rescatistas recibió la entrega simbólica de un importante donativo de alimentos por parte de la compañía Pro Pet.

“Pro Pet es un producto de comida de perros creado por pareja de veterinarios de Costa Rica y que tienen un santuario con más de 500 animales. Ellos tuvieron la iniciativa de traer el producto al mercado de Puerto Rico y tuve la suerte de que formaran parte de Satos, mi cortometraje producido por Juan Agustín Márquez”, dijo, al comunicar que la compañía donó 4,000 libras de comida a Rabito Kontento, Save a Sato, Brownie Blondie Foundation y la rescatista independiente Nilsa Delgado. Cada uno recibirá 1,000 libras de alimentos para continuar con su labor.

“Vamos a aprovechar la oportunidad para tratar de desarrollar una alianza entre la compañía Pro Pet y diferentes santuarios en la isla porque a ellos les interesa mucho entrar al mercado de una manera filantrópica”, dijo Sánchez.

Al hablar sobre "Satos", la actriz aceptó que, a pesar de que en un principio tenía mucho miedo de lanzarse a realizar el cortometraje, decidió hacerlo en Puerto Rico y abordando un tema que le apasiona, los animales.

“Fue una experiencia surreal y de verdad que la película está muy linda. A la gente le va a encantar”, agregó, al explicar que el cortometraje explora las historias de tres familias de clases sociales completamente distintas que están pasando por una situación particular.

“La peli toca el tema de infertilidad, el tema de una pareja gay que uno de ellos muere por cáncer y el tema de la mamá soltera luchando por su nena. Son tres familias que no tienen que ver nada la una con la otra y que, mediante la adopción de un animal en un santuario, se conocen y les cambia la vida”, adelanta la protagonistade la serie "Grand Hotel", que estrenará próximamente por la cadena ABC.

Además, resalta que tanto el equipo de trabajo como el talento son puertorriqueños. Este incluye a Modesto Lacén, Marisol Calero, Gil René, María Coral, Berto Colón y Elia Enid Cadilla. En la producción también participaría su hija, Sebella Rose Winter, en su debut como actriz. Sin embargo, la niña se enfermó y, con pesar, tuvo que reemplazarla.

“Eso fue bien fuerte, pero Dios me puso en el camino a una niña que se llama Alisson Salinas. (Dios) me sacó a Sebella, pero me puso a un ángel y la película se salvó por esa niñita. Fue increíble”, relata Sánchez, quien espera que este proyecto como directora sea el primero de muchos. La actriz mencionó que la película está en proceso de edición y que estaría lanzándose al mercado a finales de este año o al principio del próximo. “Quiero llevarla a festivales. Si Dios quiere, quiero abrir en (el Festival de Cine de) Tribeca (en Nueva York). Esto depende de cómo pueda alinear los festivales con una premier en Puerto Rico”, sostuvo.

Pero, Sánchez está muy clara de lo que desea provocar a la audiencia.

“La idea es que cuando la gente termine de ver la película se anime a adoptar un perro, se animen a hacer trabajo voluntario, entiendan la capacidad que tiene un animal de cambiar su vida para bien”, destacó con firmeza, al aceptar que, aunque el trabajo se está haciendo, todavía falta mucho por recorrer porque hay una falta de conciencia en el país.

“Yo no sé si es cultural o si es socioeconómico, pero pienso que el gobierno actual, a través de la Primera Dama, que es amante de los animales, está tratando (de ayudar)”, sostuvo, al mencionar que los Spayathon for Puerto Rico que se están haciendo en conjunto con Humane Society de Puerto Rico y de Estados Unidos es uno de los ejemplos de iniciativas realizadas mediante alianzas que están teniendo mucho éxito.

“Lógicamente, es un granito de arena y falta mucho más, pero, por lo menos, la iniciativa existe y yo pienso que el gobierno está completamente a favor de ayudar con la epidemia”.

Sobre este tema comentó Nilsa Delgado, recipiente del donativo de Pro Pet.

“Yo pienso que con esto del Spayathon uno puede notar que ha habido un poco de concienciación, pero también te digo que todavía hace falta más educación”, dijo, mientras que Marjorie Andino, presidenta y fundadora de Brownie Blondie Foundation, el santuario donde se rodó el cortometraje, reconoció que este es un trabajo que toma tiempo.

Finalmente, Roselyn Sánchez, no descartó abordar otros temas relacionados en proyectos futuros como sería el desarrollo de documentales sobre las fábricas de cachorros (“puppy mills”) o para educar a los niños y jóvenes sobre temas como la sobrepoblación, la esterilización y el abuso de animales. Además, aprovechó la ocasión para exhortar al público a hacer trabajo voluntario.