Emotiva y llena de amor fue la de despedida que le dieron el actor Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman a su hijo Dante, quien murió el pasado 3 de agosto, debido a complicaciones a causa de la meningitis que lo tuvo hospitalizado la mayor parte del tiempo que permaneció con vida.

Familiares y amigos de los padres los acompañaron en este duro momento. El Templo de San Miguel del Espíritu Santo en Comalá, en el estado de Colima, en México, fue el lugar en donde se ofició la misa de cuerpo presente en donde recibió la bendición para proceder con la sepultura.

“Una despedida en el lugar más especial para nosotros”, dijo Ferdinando entre aplausos de los habitantes del “pueblo mágico”, quienes se dieron cita en la plaza principal para apoyar al actor mexicano.

El actor dedicó unas palabras a su pequeño y agradeció por los días que tuvo para conocerlo y disfrutar su presencia, así que expresó lo que significó para él.

“Me gustaría por algún lado estar dividido entre la tierra de mi mujer, y nuestra tierra. Es una fortuna que en este lugar donde yo crecí bajo esta parroquia que me vio crecer con tanta gente que reconozco, me siento en casa y con ese sentimiento de estar en casa es como yo quería que mi hijo Dante se fuera. Fueron 100 días de su vida, 100 días que nos enseñaron muchas cosas, 100 días que nos transformaron, que vivimos muchos procesos duros, pero cada uno valió la pena”, fueron las palabras que compartió el actor al culminar la ceremonia, según información emitida por Univision.

“Al final podemos decir que nuestro objetivo es que no queremos que la vida de mi hijo haya sido en vano. Mi única sensación en este momento para decir que no fue así es de principio, porque de manera personal me transformó y segundo lugar porque queremos ser parte de un testimonio de fe para todos los demás… no somos nadie para ser un ejemplo, pero de alguna manera hoy tengo más fe, incluso con mi hijo muerto. No nos vamos a quejar de Dios nunca estamos muy agradecido por cada uno de los días que no lo dio y no vamos a pensar en el tiempo que nos lo quitó”, añadió con mucho sentimiento Ferdinando.

La misa celebrada el pasado domingo, a las 12:50 p.m. (hora de México) duró cerca de unos 50 minutos. Al finalizar, la pareja agradeció todas las muestras de amor y apoyo que le han brindado. “Gracias a todas las personas que están con nosotros, esto es lo que lo hace especial. Gracias por que me siento en mi pueblo, con mi gente".

Ferdinando, vestido de blanco, estuvo acompañado en todo momento por su pareja, Brenda, su hijo Tadeo y Sofía, hija de una anterior relación de Valencia, quien se despidió de su hermanito con las siguientes palabras:

“Siempre te vamos a recordar por tu valentía, por esa tranquilidad que reflejaba tu ser, por esas sonrisitas tan bellas, llenas de ternura. Dios sabrá cuidar de ti desde allá arriba y tú, mi angelito Dante y Dios, sabrán cuidar de nosotros. Te amo, mi angelito valiente”.

Dante nació el pasado 24 de abril en Coral Springs, Florida, junto a su hermano Tadeo. Y luego de tres meses de dura batalla contra la meningitis que le derivó otros problemas de salud, sucumbió a la enfermedad y murió. El actor dio la lamentable noticia en su cuenta de Instagram: "Y mientras te vas, te aseguro que incluso ¡voy a extrañarme a mí!... Adiós Dante, adiós mi amor".