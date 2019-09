Fernando Carrillo podría ser detenido en cuanto pise tierra estadounidense, así lo declaró el propio actor.

El venezolano develó que Margiolis Ramos, la madre de su hijo Ángel Gabriel de 10 años, interpuso una demanda en su contra por no pagar pensión alimenticia.

Sin embargo, el actor confesó también que no le ha sido posible tener contacto con su hijo, “nunca puedo hablar con él, no me no lo ponen a hablarme como yo sí lo hago cuando está conmigo, lo están educando y enseñando a no respetar a su papá, involucrándolo en problemas de adultos", narró el actor.

"Yo les digo a ustedes que está todo paralizado hasta que yo pueda hablar con una jueza o juez y ver cuáles son las reglas, porque aquí no se vale que nada más haya derechos para un solo lado o que haya abusos de un solo lado hacia mí o que no me respeten por teléfono”, dijo Carrillo.

Sobre su demanda, comentó que tiene por el momento la imposibilidad de viajar a Estados Unidos ya que su expareja pagó para que en cuanto entrara a dicho país, fuera arrestado.

“Pues podría ser, porque creo que ella pagó para que me detuvieran cuando entrara al país, pero como de verdad que no es muy brillante, y lo digo con todo respeto, tiene 2 años viviendo en Estados Unidos y no habla inglés, no puede ayudar al niño a hacer tareas”, comentó el galán de telenovelas.

“En vez de esperar que entre para que me arrestaran, para ella lo más importante en la vida es salir cinco minutos en televisión hablando mal del papá de su hijo, entonces por supuesto que no voy a volver a Estados Unidos por ahora, porque para qué voy a volver, ¿para pasar un mal trago?”, reiteró el actor de la pantalla chica.

Fernando renunció a su hijo el año pasado con el objetivo de finalizar la batalla legal que llevaba en una corte de Miami con su expareja, Margiolis Ramos, desde hace tres años.

“Voy a renunciar a mi hijo hasta que él tenga mayoría de edad”, dijo el artista de 53 años durante una entrevista en el programa de televisión mexicano “De primera mano”.

Asimismo, en ese entonces detalló que no quiere pelear en los tribunales ya que está consiente de que "los niños pertenecen a la madre" y porque además “no se vale que se esté ensañando con el niño”.