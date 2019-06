Luego de que Alejandra Guzmán no pudiera ocultar más el dolor que le provoca el distanciamiento que tiene con su hija, mencionando el nombre de Frida mientras lloraba al cantar el tema "Llama por favor" y que se le quebrara la voz al cantar la canción "Yo te esperaba", durante uno de los conciertos que ofreció como parte de su gira por Estados Unidos, es ahora su hija quien reaccionó al respecto.

En un adelanto de su entrevista en el programa "Un Nuevo Día”, de Telemundo, Frida Sofía aseguró que si su mamá le lloró con la canción "Llama por favor", le debería de llamar, porque ella no está dispuesta a hacerlo, pues no tiene nada que decirle.

"Agarras un teléfono y me marcas, soy tu hija. Sí me puede marcar. No la voy a llamar, yo no tengo nada qué decirle a la señora Guzmán", dijo la joven al programa de espectáculos.

La primogénita de la rockera mexicana afirmó que ya le ha dicho muchas veces a su madre lo mucho que la ama, pero que al parecer ella no entiende, así que ya se cansó de decírselo y repetírselo una y otra vez.

"Le he dicho que la amo infinitamente y creo que ella no entiende y nunca va a entender. Aunque se lo demuestre, aunque se lo diga, aunque se lo repita", expresó Frida Sofía.

Hay que recordar que "La Guzmán" y su hija Frida Sofía están en un conflicto constante desde que la joven declaró que su mamá nunca ha sido una buena madre, tanto que hasta se ha involucrado de más con sus exnovios y como prueba de ello, recientemente Frida compartió una serie de conversaciones de WhatsApp con su madre del año 2015, donde discute con ella por la cercanía que tenía en ese entonces con su exnovio, del que no revela el nombre.

Frida, por su parte, continúa decidida a desmentir tanto a su madre como a Christian Estrada, el modelo que fuera su novio hasta el pasado mes de febrero, y con el que la cantante ha sido captada en varias ocasiones.

Así que hace apenas dos días publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se escucha el audio de una conversación que mantuvo con su ex, en la cual le reclama por estar con su madre, a sabiendas de que no era la primera vez que la artista se juntaba con alguien que había sido su novio.

“Sabes yo te había dicho que mi mamá se había metido con uno de mis ex novios, y lo mucho que me había dolido, te lo dije”, le dice Frida en la llamada con voz entre cortada, a lo que Christian responde, “Yo sé, eso ya me lo dijiste”.