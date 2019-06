View this post on Instagram

Me voy de vacaciones por primera vez desde que llegó mi #BabySophia y la verdad no sé cómo me voy a ir... no saben cuánto voy extrañar esta sonrisita y darle mucho amor ??. Esta abuelita va a estar de viaje pero con el corazón en casa de su princesa ??. Lo bueno es que son sólo unos días, así que @gabriellatruccopabon prepárate porque cuando regrese voy a estar con ustedes toooodo el día, las amo ?!! #GiselleBlondet #Love #Family #Life