View this post on Instagram

Solo les pido sensibilidad ???? Estoy segura que todos hemos sido pecadores en algún momento de nuestras vidas. No es momento de juzgar ni señal mucho menos condenar... sino de perdonar y reflexionar ante nuestros errores. Afrontarlos con responsabilidad y simplemente dejar que Dios nos guíe hacia el camino correcto. Pido respeto, espacio y que nos permitan sanar nuestras heridas. Gracias a todos por sus mensajes los quiero y seguimos ‘palante. Dios los cuide ?bendiciones para todos.