La actriz y cantante Jeimy Osorio tiene un mantra que dice: “sólo pide, que Dios proveerá” y quizá sean estas palabras o su suerte para escoger proyectos lo que la ha llevado a participar en algunos de los shows más populares de los últimos años.

Primero fue la versión joven de Celia Cruz en la serie biográfica sobre la vida de la cantante cubana; más tarde llegó a ser parte del cuartel de las feas en la nueva versión de “Yo soy Betty, la fea” que produjo Telemundo y que lleva por nombre “Betty en NY”.

“En realidad siempre he pensado que soy una persona con mucha suerte, siempre en cada proyecto en el que decido emprender o en el que quiero estar, al final me quedo, y eso lo he sabido utilizar para que mi carrera siga creciendo, ser parte de ‘Celia’ claro que me ayudó, pero eso también implica esforzarte más y no defraudar a la gente que ya ha creído en ti”, detalló Osorio.

Hay muchos noveles artistas que están dispuestos a los que sea por lograr que sus carreras sean un éxito o que la fama les llegue de inmediato, pero para Jeimy, las reglas las pone ella.

Por ello, ahora que inició su faceta musical, de la que se desprende la canción “Cariño”, Jeimy decidió apostar por sonidos y géneros que aunque no son los más populares en un mundo lleno de sonidos urbanos, es lo que ella quería realizar.

Para eso, Osorio, durante más de dos años, se dispuso a componer y a escuchar ritmos de todas partes del mundo para poder crear su propio estilo, uno que si bien reconoce no será mainstream, está creado con calidad.