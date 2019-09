La actriz y bailarina estadounidense Jenna Dewan dio una maravillosa noticia. La artista develó que está embarazada, así lo informó mediante las redes sociales.

"Ser madre es lo mejor y lo más increíble que me ha pasado en la vida. @stevekazee eres un regalo del cielo y no podría estar más emocionada de aumentar nuestra familia juntos. ¡Gracias a todos por tanto amor!”, escribió la estrella de “Step Up”, junto a una imagen en la que sale recostada en la cama junto a su hija Everly, a quien procreó hace seis años con su exmarido, Channing Tatum.

Por su parte, el ganador de un premio Tony en 2012 por su papel en la obra “Once”, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“No puedo describir lo que sentimos cuando supimos por primera vez que Jenna estaba embarazada. He esperado este momento toda mi vida y no podría haber encontrado una mejor compañera para construir una familia”.

Y agregó: “El último año y medio ha traído muchas cosas a mi vida que me han llenado de la más profunda gratitud. Una compañera que irradia amor, calidez y amabilidad. Una compañera que se ha enfrentado a momentos muy difíciles con humildad, aprendiendo de los altibajos. Una compañera que crece continuamente a través de esas lecciones y que apoya mi crecimiento como persona con amor, apoyo inquebrantable y comprensión", subtituló la primera foto de su novia embarazada.

"Jenna trajo consigo uno de los mejores regalos que uno podría imaginar... su preciosa hija. Evie irrumpió en mi vida como una estrella supernova y ha seguido ardiendo de una manera brillante. Ya he aprendido mucho sobre la crianza de los hijos al ver lo increíble que es Jenna con ella y Evie me ha enseñado mucho sobre lo que significa amar y comunicarse con un niño. No puedo esperar para darle un hermano y hacer que nuestra pequeña familia sea un poco más grande".

La noticia ha sido muy bien recibida por sus amigos, colegas y seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de felicitarlos y enviarles mensajes llenos de amor.

Incluso, entre ellos está Channing Tatum, expareja de Jenna, quien se ha mostrado muy solidario con la pareja.

"Jenna le dijo a Channing que estaba embarazada y quería asegurarse de que él lo supiera antes de anunciarlo", dijo una fuente a E! News. "Él está feliz por ella y fue muy solidario".