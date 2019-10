Jennifer Aniston recordó que fue víctima del comportamiento "déspota" y "abusivo" del productor de Hollywood Harvey Weinstein, cuando trabajo con él en la cinta “Derailed”, de 2005.

En una entrevista para la edición “Power Of Women” de la revista Variety la actriz recordó lo ocurrido en estos términos:

“Tuve que interactuar con él (Harvey Weinstein) varias veces. La vez que más recuerdo fue durante la cena posterior al estreno del filme. Yo estaba sentada en una mesa con Clive (Owen), con los productores y con un amigo mío y él de repente llegó y lo primero que hizo fue a acercarse a mi amigo y ordenarle que se levantara”, contó Aniston.

“Yo no podía creerlo. Pero mi amigo no tuvo más remedio que levantarse y ponerse en otro sitio en la mesa para que Harvey (Weinstein) se sentara a mi lado. Fue una demostración del nivel de comportamiento asqueroso y prepotente que tenía relacionándose con todo el mundo”, aseguró.

Jennifer Aniston dejó en claro que Harvey Weinstein “nunca intentó abusar” de ella; sin embargo, recordó un incidente que tuvo con él, pues quiso intimidarla para que vistiera un diseño de la marca de moda Marchesa, de la diseñadora Georgina Chapman -quien en ese entonces era esposa- para el estreno de la película.

“Era muy listo. Recuerdo que aquel año (2005) su exmujer, Georgina, había lanzado su marca Marchesa. Y él (Hervey Weinstein) decidió venir a visitarme a Londres mientras estábamos rodando la película (“Derailed”) para decirme que le gustaría que llevara uno de sus vestidos al avant premiere”, indicó.