Jennifer Garner agracia la portada de la edición de belleza de People, que la elogia por lograr un equilibrio entre su carrera en Hollywood, los negocios y la maternidad.

La revista develó el martes la portada, en la que la actriz de 47 años nacida en Texas y criada en Virginia Occidental aparece sentada sobre de un auto con montañas verdes al fondo y la cita, "Estoy agradecida todos los días”. El número sale a la venta el próximo viernes 26 de abril.

“Jennifer Garner está adornando nuestra portada de #BeautifulIssue de este año! La hermosa actriz, activista y madre de tres hijos está haciendo su parte para cambiar el mundo todos los días”, se puede leer en la publicación que hizo la revista People en su cuenta oficial de Instagram, imagen que acumuló más de 79,000 corazones rojos, hasta el momento.

La estrella de "Alias" es cofundadora de una compañía de alimentos para bebés, funge como artista-embajadora para la fundación “Save The Children” y es madre de tres hijos con su exesposo Ben Affleck: Violet, de 13 años; Seraphina, de 10, y Samuel, de 7.

"Estoy empezando a llegar a un punto en el que me doy cuenta de que este trabajo no será para siempre", dijo Garner a People. "No del modo universal de cada comida, cada momento, cada día, que he amado por los últimos 13 años. Va a cambiar. Pero es hermoso cómo esto funciona en episodios".



Garner dijo que cuando llega a casa de una sesión de fotos, sus hijos objetan su imagen glamurosa y quieren de vuelta a su mamá."Me miran y me dicen, '¿Te puedes lavar la cara? ¿Te puedes recoger el pelo en una cola y ponerte tus anteojos y tus pantalones de ejercicio?'", dijo Garner. "Y yo veo en eso un elogio. Sólo quieren que me vea como su mamá".

El año pasado la revista renombró su edición de los "Más bellos" a "La edición de belleza" para dejar en claro, dijeron sus editores, de que no se trata de un certamen.