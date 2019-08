La famosa cantante Jennifer López publicó un vídeo que resume la experiencia que le ha dejado el haber presentado su show, “It's My Party Tour Diary: Around The World!”, en diversas partes del mundo.

Pero entre las imágenes de una atareada agenda, resaltan unas donde aparece muy relajada en la piscina al lado de sus hijos: los gemelos Max y Emme, de 11 años, fruto de matrimonio con Marc Anthony.

Lo que ha sorprendido a sus seguidores, es que en pocas ocasiones pueden apreciar a su artista alejada del glamour que le caracteriza y verla sin gota de maquilla y súper natural, mientras sus hijos se divierten en el agua.

De esta manera, la protagonista de “Hustlers” enfatiza que es importante pasar tiempo de calidad con su familia, y por ello cada que puede y aunque esté en plena gira, se da un espacio para dedicarles unos momentos a sus pequeños.

En el clip, justo en el minuto 3:07, la actriz aparece enfundada en un bañador muy discreto en tono blanco. También en el vídeo explica cómo se siente luego de haber llegado a los 50 años: "plena y muy feliz".

Jennifer López ha demostrado ser una artista polifacética, ya que además de sus presentaciones en vivo y de dedicar tiempo a sus seres queridos, está inmersa en el próximo debut de la cinta que protagoniza “Hustlers”, que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre.