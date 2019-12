Jennifer López acaparó las miradas a su paso por la ceremonia de los Premios Gotham, pero no sólo por su atuendo, sino también por sus declaraciones y es que la actriz reveló que le encantaría ver la historia “Hustlers”, su más reciente película, transformada en una obra de teatro.

“Eso es algo que sería increíble. Realmente se presta para un espectáculo de Broadway y un espectáculo en vivo”, dijo la también cantante al medio Extra.

Pero no sólo eso, JLo no confirmó si ella protagonizaría esta puesta en escena y bromeó: “No sé si lo haría. Lo produciría, seguro. No lo sé. Tal vez. Nunca se sabe conmigo”.

Además, la estrella del pop aprovechó para reconocer a las mujeres que participaron en “Hustlers” y agradecerles por el éxito que ha obtenido la cinta.

“Saben que todas son mujeres, las productoras, directora, escritora, las protagonistas. Hemos estado viendo a los hombres aprovechar mujeres en el cine durante mucho tiempo, por lo que fue un paseo divertido ver las cosas cambiadas”.

El pasado 13 de septiembre se estrenó el filme protagonizado por Constance Wu, Jennifer López, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y Cardi B, quienes interpretan a strippers de Nueva York, las cuales se unen para robar dinero a sus adinerados clientes, quienes en su mayoría son inversores de Wall Street.