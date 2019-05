El expelotero Alex Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece sentado en medio de su pareja, Jennifer López y el exesposo de ella, Marc Anthony. Aparentemente, los tres están disfrutando de una función escolar en la que un grupo de niños canta el éxito de Whitney Houston, I Will Always Love You.

"Those who can, do", escribió el atleta junto a la grabación que captura uno de los momentos en que comparte amistosamente con la expareja y padre de los hijos de su compañera, Max y Emme. Para ellos, según han demostrado en las redes sociales en varias ocasiones, compartir en camaradería las actividades de los gemelos es sumamente importante.

En esta ocasión, algo que llamó la atención fue la reacción del actor y modelo, Julián Gil, quien mantuvo una intensa batalla legal con la madre de su hijo, Marjorie de Sousa.

"Para actuar así hay que tener corazón y amor a tus hijos", escribió el artista en los comentarios, según publicó la revista People.

Para Gil la historia ha sido una muy distinta, pues prácticamente no ha podido establecer un lazo afectivo con su hijo debido a las mútiples trabas que alegadamente ha puesto su expareja para darle ese espacio.

Miles de seguidores también reaccionaron a la publicación expresando admiración ante la madurez de los artistas y el atleta.

"Wowwww!!! This is when you say, our children first! I love it" (Aquí es cuando dices, nuestros niños primero. Me encanta), comentó la usuaria @nataliacruznews.

"NOW THIS IS THE DEFINITION OF CO PARENTING AND HAVING RESPECT FOR ANOTHER !!! ??" (Esta es la definición de cocrianza y tener respeto uno al otro), dijo jrodbhabie.