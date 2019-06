Desde que la cantante mexicana Joy Huerta se convirtió en mamá, su vida dio un giro radical y ahora reveló cómo es que ha logrado equilibrar su labor familiar con sus compromisos profesionales.

La integrante del dúo Jesse & Joy confesó que su nueva faceta como madre primeriza ha sito todo un reto y aunque en ocasiones resulta una tarea agotadora, es una experiencia satisfactoria que la llena de orgullo.

“Es un tipo de agotamiento distinto porque estoy acostumbrada a las desveladas, estoy acostumbrada a no dormir y eso me ha ayudado bastante. Por fortuna somos dos mamás eso hace el trabajo mucho más tranquilo”, declaró la cantautora a la revista mexicana Quién.

“Yo soy más de noche y ella es más de la mañana, así que a mi me toca el turno vespertino, a ella el matutino y es muy distinto pararte desvelada con una sonrisa o con unos ojitos que te están viendo con ojos de amor”, agregó la intérprete.

El pasado 28 de mayo, Joy Huerta confirmó que ella y su esposa, Diana Atri, recibieron a su pequeña, a quien llamaron Noah y desde entonces su perspectiva del amor cambió por completo.

“Es un amor que no puedo describir y mira que no soy niñera, nunca en mi vida he sido niñera. Siempre que me decían: ‘Mira un bebé’ y decía: ‘Que bonito’. Pero a mi enséñame un cachorrito de cualquier especie, un bebé gatito o un bebé osito; sin embargo hoy veo a mi hija y no lo puedo creer”, así se expresó Huerta.

“Me pregunto ¿qué estás haciendo para hacer del mundo un mejor lugar? Y ¿Qué puedo hacer para que cuando ella crezca esté orgullosa de mi?”, reconoció la artista.