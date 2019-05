La maternidad ha sido una fuente de inspiración para la cantante y compositora mexicana Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy.

Su rostro brilla y aquella timidez que mostraba cuando la prensa la abordaba quedó atrás.

Esta Joy se fascina cuando habla de su niña, aún sin nombre, al revelar que vive enamorada de su esposa, con quien tiene una relación de ocho años.

“A mí, la vida me ha permitido dejar que todo mi entorno me inspire. Jesse y yo siempre estamos escribiendo de vivencias propias, viene de un poco de todo, lo que nos rodea, evidentemente será una felicidad nueva, que uno no conoce o que empieza a conocer, pero que mientras no tenga la baby en mis brazos no lo sabré del todo”, expresó con ternura la futura madre quien se presentará en Puerto Rico el 23 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Joy aún no revela para qué fecha tendrá su hija entre sus brazos.

“La llegada de la bebé viene cociéndose a fuego lento, ya más adelante cuando la nena esté por acá (que haya nacido) compartimos un poco más”, añadió.

Cuándo se le preguntó cómo se decidió quién dentro de la relación llevaría al bebé en su vientre, dijo que por sus compromisos artísticos tomaron la decisión de que fuese su esposa.

“Hubiera estado difícil que yo pudiera estar por acá (Puerto Rico) con una bebé, y con ustedes de promoción”, respondió.

Su hermano Jesse, por su parte, está casado y es padre de dos nenas.

“Mi hermano lo tomó muy bien, de la misma forma que yo tomé su embarazo. Lo bueno es que la familia está creciendo, la familia completa está creciendo feliz”, dijo.

Sobre su presentación en el llamado Choliseo, dijo tienen muchas ganas de tocar en ese escenario.

“Estoy feliz de estar en el Choli. En la gira nueva de conciertos traemos musica nueva. Sacamos un nuevo sencillo, ‘Mañana es too late’ que grabé con mi amigo J Balvin y afinando detalles para nuestro próximo disco”, destacó la guitarrista.

Mientras que Jesse dijo que traen “la misma esencia de Jesse y Joy, pero tratamos de sorprender a nuestros fans con sabores nuevos”.

La pareja de hermanos lleva 14 años de trayectoria.

“Empezamos cuando yo era una jovencita de 18 años, a esa edad uno se está conociendo a uno mismo, está lejos de papá y mamá”, indicó Joy.

A lo que añadió su hermano que el concierto en la isla “va a ser una fiesta porque el próximo año se celebra la trayectoria de Jesse y Joy, un viaje cronológico por nuestra carrera, y se van a dar muchas emociones, nuevos amigos y va a ser muy divertido”.

En la gira los acompañarán cantantes como Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Tommy Torres, Gente de Zona, aunque no confirmó si alguno de ellos estará en la cita en Puerto Rico.