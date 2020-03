El actor y modelo puertorriqueño Julián Gil anunció en su cuenta de Instagram que su yerno, Íñigo Ariño, fue diagnosticado con cáncer.

“Hoy nuestra familia ha sido tocada por el cáncer…”, comienza el escrito del álbum con imágenes de Ariño junto a la hija del también empresario, Nicolle Alejandra. “Mi querido Iñigo, mi querido yerno, hoy más que nunca te quiero decir que no estás solo. Acá tienes una familia que estará batallando contigo junto a mi hija este duro proceso que se nos viene. Nunca te rindas, nunca porque somos un gran equipo liderado por Dios, en Él ponemos toda nuestra fe y confianza”, continúa el mensaje.

Recientemente, el propietario del restaurante La Placita Miami confirmó que su primogénita se había casado por lo civil. Sin embargo, la fiesta se llevaría a cabo en los próximos días.

“En unos días teníamos una gran boda, pero eso puede esperar, ya verás que será la mejor de las bodas y celebraremos como nunca. Estoy seguro de que saldrás victorioso de este proceso. Ahí contigo día a día tienes a una gran mujer, mi Nika, que te llenará de mucho amor y no te soltará ni un solo minuto. Vamos a ti, fuerza”, sostuvo en el “post”.

Finalmente, Gil aprovechó la publicación para brindarle todo su apoyo a su hija. “A ti, hija, @nicolle_gil no me equivoqué en tu crianza, me siento muy orgulloso de tus sentimientos y lo real de tus valores. No tengo dudas de que eres una gran mujer y esposa”, concluyó.