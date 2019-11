Han pasado poco más de 2 años desde que Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzaron una batalla legal por la custodia de su hijo Matías, pero esta vez el actor decidió tomar una drástica decisión para ponerle fin a este conflicto que enfrenta contra la mamá de su hijo.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, de TV Azteca México, Julián lanzó un mensaje pidiendo que no le vuelvan a preguntar más sobre Marjorie y Matías, pues no quiere seguir formando parte de este circo mediático en que se ha convertido el proceso legal que enfrenta.

Al ser cuestionado por la reportera del programa mexicano, Gil reiteró su decisión de no volver a hablar más de este tema, pues según él, ya ha dicho todo lo que tenía que decir y que prefería seguir siendo considerado “el peor hombre del mundo”, con tal de ya no ser partícipe en este espectáculo.

“Lo que es correcto es que ya no voy a hablar del tema, yo creo que ya se habló y dije lo que iba a decir y cómo de nada vale hablar, ya decidí por varias entrevistas no hablar más del tema, no tiene sentido...tienes la exclusiva ahora mismo del tema, me puedes preguntar lo que sea y como no voy a hablar, así que Azteca, Ventaneando, tiene la exclusiva, digan lo que digan de mí, que soy mal padre, que no pago pensión, lo que me pregunten no voy a hablar del tema, prefiero quedar sucio, como el más grande hijo de **** del mundo, para no seguir con este circo”.

De acuerdo con el programa “Suelta La Sopa”, de Telemundo, ellos sostuvieron una llamada con Julián Gil, quien les señaló que en estos años ha dado cerca de $182,000 por concepto de la pensión de su hijo Matías, pero son ahora los abogados de Marjorie de Sousa, madre del pequeño, quienes desmienten al actor.

De acuerdo con los representantes legales de la venezolana, estas cantidades que reveló Julián no son las correctas, ya que durante el 2018 el actor hizo pagos mensuales de cerca de $3,000, cifra mucho menor a los $7,000 mensuales que se rumoraban y presentaron una serie de documentos.