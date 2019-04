Pese a sus varios intentos, Justin Bieber no puede desligar su nombre de Selena Gómez. La historia de amor que terminó hace más de dos años continúa persiguiendo a ambos artistas, y una reciente publicación en las 'stories' de Instagram del canadiense ha dado pie a nuevos titulares en los tabloides internacionales vinculándolos una vez más.

Con la intención de hacer una ironía con los rumores de embarazo de su actual esposa, la modelo Hailey Bieber (antes Hailey Baldwin), Justin grabó en vídeo la pantalla de su computadora. Pero no se percató de que además de la falsa noticia del embarazo, estaba mostrando sus anteriores páginas visitadas, una de ellas relacionada a famosa exnovia.

La noticia en mención resume la presentación de Selena Gómez junto a Ozuna, Cardi B y DJ Snake en Coachella 2019, festival al que Justin Bieber asistió con Hailey Baldwin.

Aquí se puede observar parte de las búsquedas que Justin hizo en su computadora. Foto: Instagram / @justinbieber

Justin Bieber no se dio cuenta de que esta noticia aparecía en sus búsquedas, y como se aprecia en esta captura de Instagram Stories se burla del reporte que hace The Daily Telegraph de su supuesta próxima paternidad en el que se consigna mal su apellido: "Beiber" en vez de "Bieber".

Como era de esperarse, los usuarios de Instagram hicieron eco de la noticia relacionada a Selena Gómez en la computadora de Justin Bieber, por lo que el cantante, en una serie de comentarios, explicó lo ocurrido.

Check out Justin Bieber’s comments about his Instagram Story that he posted earlier today: pic.twitter.com/UxZPmMzutV — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) 26 de abril de 2019

"(La noticia) saltó después de que mi esposa y yo viéramos mi performance en Coachella. La de ella fue después de la mía, porque está en las cosas relacionadas. Me alegra que ella estuviera en el festival también. No tengo nada que esconder", escribió Bieber.

En un siguiente mensaje, Justin también se muestra enfadado por los comentarios que se enfocaban en sus errores de tipeo en vez de en la esencia de sus palabras. "Lo que quiero decir es que el vídeo de Selena cantando 'Taki Taki' se reprodujo solo después de que mi esposa y yo viéramos mi show en Coachella. Obviamente, ella está entre los contenidos relacionados. Fue literalmente el siguiente vídeo en salir. Para los fans y personas que piensen maliciosamente, tratando de sacar la mie...", continuó el artista.

"Por favor, dejen de interpretar las cosas y de inventar de la nada. Mi vídeotenía la intención de ser gracioso (...) La idea de que yo organicé todo para que aparezca su nombre es de locos. Estamos hablando de vidas reales, chicos. Emociones reales. Dejen de actuar como si supieran todo. Vayan a la escuela, lean sus libros, y enfóquense en sus propias vidas", escribió el cantante.