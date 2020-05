View this post on Instagram

Hace un tiempo nos sacamos esta foto, pero au`n queda tanto camino para ver mis comments libres de odio y prejuicio; y siempre acababa guardandola para mi´. Hoy di´a internacional contra la homofobia, me parece puntual, y necesaria porque en esta estampa so`lo veo amor. Toda persona que reconoce firmemente que el Odio nos destruye y nos divide, es parte de la comunidad LGBT.Hoy di´a internacional contra la homofobia , comparte posts, habla con tus hijxs sobre el amor sin ge´neros ni etiquetas, llama a alguien que sabes ha atravesado momentos duros, debido a su orientacio`n o identidad de ge´nero. JUNTXS es la u`nica manera en que podremos llegar a tener un mundo mas igualitario para TODXS. ?? @rubenmartinphoto