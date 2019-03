La actriz Karla Monroig recibió los 40 años celebrando el amor que la une a su pareja, el cantautor Tommy Torres.

La cumpleañera celebró junto al artista en Las Vegas, Nevada, justo el lugar donde la pareja contrajo matrimonio hace diez años.

"Me dijeron #quédate y me quedé. Hace 14 años me agarró la mano por primera vez en mi fiesta de cumpleaños. El resto es historia. #birthdaygirl #birthdaycelebration#vegasgetaway", escribió la actriz junto a varias imágenes, incluyendo una en la que aparece junto a su esposo.

Me dijeron #quédate y me quedé. Hace 14 años me agarró la mano por primera vez en mi fiesta de cumpleaños. El resto es historia. #birthdaygirl #birthdaycelebration #vegasgetaway A post shared by Karla Monroig (@karlamonroig) on Mar 4, 2019 at 6:21pm PST

Los artistas habían anunciado su ruptura en febrero del año pasado, pero meses más tarde retomaron su relación y hoy se profesan su amor en las redes sociales. Tommy publicó una foto besando en la mejilla a su pareja, a quien llamó "la más bella".

A la cumpleañera mas bella en este planeta, ¡Felicidades! Te amo. ???? A post shared by Tommy Torres (@tommy_torres) on Mar 5, 2019 at 6:42am PST

En una publicación para felicitarse a sí misma, Monroig reconoció el buen momento en el que se encuentra, "llena de mucho amor".

A mi niña interna: Feliz vuelta al sol Karlita!!! Hoy cumples 40 mi niña linda!! Te convertiste en una mujer llena de mucho amor y eso me gusta. Te propusiste metas que para muchos eran "inalcanzables" ¡y tú las lograste! Buscas crecer cada día personal, profesional y espiritualmente. Me encanta como tomas las experiencias duras como oportunidades sagradas de aprendizaje. Hoy comienza una nueva etapa en tu vida. Esta Karla adulta promete amarte más y criticarte menos. Dejar que te manifiestes más a menudo en mi vida en vez de exigir la perfección adulta (que no existe). Soy mejor mamá cuando tu sabia inocencia se conecta con la de Amanda. Gracias por eso. Prometo valorar y validar más nuestras virtudes y "superpoderes" en vez de los "defectos"y "faltas". Dios continúe guiando tus pensamientos, palabras y acciones. Que todos los deseos de tu corazón se hagan realidad. Karlita...vamos bien. Agradezco a todos su apoyo, cariño y buena energía. #happybirthdayKarla #agradecida #thebestisyettocome #actriz A post shared by Karla Monroig (@karlamonroig) on Mar 5, 2019 at 4:15am PST

Su gran amiga, la actriz y presentadora, Adamari López, también le dedicó unas bonitas palabras por su cumpleaños.

"Mi Pe Happy Bday!! @karlamonroig que bendición contar con tu cariño. Eres mi hermana de vida y soy tan afortunada de tenerte como amiga. Gracias por cuidarme, por estar presente, por coordinar todo, por ayudarme a salir adelante, por regalarme tanto amor. Que en esta nueva vuelta al sol tengas las más grandes bendiciones, salud y amor. #HappyBdayKarla #Amistad #Friends#TeQuiero #KarlaMonroig", escribió.