Kate del Castillo reveló que luego de la detención en el 2016 de Joaquín "El Chapo" Guzmán, recibió un mensaje del líder del cártel de Sinaloa que le dio tranquilidad, luego de que las autoridades mexicanas aseguraran que habían dado con el capo de la droga por una reunión que había sostenido con la actriz mexicana y el actor estadounidense Sean Penn.

Y es que "El Chapo" se reunió con Del Castillo y Penn en octubre del 2015, mientras se encontraba prófugo tras haberse escapado por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad.

En enero del 2016, el narcotraficante mexicano fue capturado y el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto aseguró que habían logrado dar con el capo tras seguirles la pista a los artistas.

"Eso era un señalamiento muy grave", indicó la actriz de 46 años en entrevista con la cadena Telemundo.

La protagonista de "La Reina del Sur" reconoció que en ese momento le preocupaba su situación y la de su familia.

Del Castillo recordó que el gobierno mexicano la llegó a involucrar en lavado de dinero, lo que le trajo muchos dolores de cabeza a nivel profesional y personal.

Pero la tranquilidad y la paz llegaron a ella tras recibir un mensaje directo del líder del cártel de Sinaloa.

“El señor Guzmán me mandó a decir con su abogado que su familia no tenía nada en contra mía, ni contra mi familia en lo más mínimo", reveló la actriz mexicana.

La actriz aseguró que ese mensaje de Guzmán la conmovió mucho.

"El señor Guzmán quería saber cómo estaba y me conmovió mucho. ¡Imagínate! Me dio mucha tranquilidad", dijo evidentemente emocionada la actriz.

"Y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que estaba yo sufriendo”, aseguró la actriz.

Tras su detención, "El Chapo" fue extraditado a Estados Unidos en el 2017, donde está siendo juzgado por el delito de narcotráfico en una corte de Nueva York.

Del Castillo dijo que le desea lo mejor a Guzmán y que ella solo tiene agradecimiento hacia él por haberle brindado su confianza y aceptar la reunión en el 2015.

"No tengo más que agradecimiento con el señor porque me tuvo la confianza de darme los derechos de su vida (para una película). De tenerme la confianza de aceptarme con mis 'amigos'. No me tocó ni un pelo. Me cuidó en ese sentido y eso para mi es muy valioso", precisó Del Castillo.

Relacionados: Tres motivos por los que la actriz Kate del Castillo volvió a México

Al ser cuestionada que si "El Chapo" tenía algo de bueno, la actriz no dudó en declarar que sí.

"Yo creo que sí. Todos tenemos algo de bueno y malo", aseguró.

Lo que si dejó claro es que "El Chapo" ama a sus hijos y a su madre.

Del que no tiene una buena imagen y lo ha repetido en diferentes ocasiones, es del actor Sean Penn, a quien acusó de haberla traicionado y de haber ayudado en la captura del narcotraficante mexicano sin decirle una sola palabra a la actriz.

"No nada más puso mi vida en peligro, sino que me usó como carnada y luego no me protegió", señaló en la entrevista. Sin embargo, reiteró que no le desea el mal.

“Le deseo de verdad que sea mejor persona, porque lo necesita. Es una persona que a mí me destrozó, me puso en riesgo, no me cuidó ni siquiera. Se metió en mi cama. Que Dios lo cuide porque lo va a necesitar”, finalizó.