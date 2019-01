Los abogados de Kevin Spacey presentaron el lunes una declaración de inocencia en una corte de Massachusetts, donde el actor enfrenta acusaciones por presuntamente manosear a un joven de 18 años en un bar en el 2016.

El desacreditado astro del cine y la TV compareció en el Tribunal del Distrito de Nantucket para responder a un cargo de agresión sexual. El juez Thomas Barrett fijó una próxima audiencia para el 4 de marzo. Spacey no está obligado a presentarse ese día, pero debe estar disponible por teléfono, dijo el juez.

También le ordenó mantenerse alejado de su acusador y la familia de éste.

El juez concedió una solicitud de los abogados de Spacey para preservar la data del teléfono celular de la víctima de los seis meses siguientes al presunto ataque. El abogado de Spacey Alan Jackson dijo que hay datos "probablemente exculpatorios" para Spacey.

Spacey y sus abogados se abstuvieron de hacer declaraciones al salir de la corte, donde los aguardaba una multitud de periodistas.

La audiencia se produjo más de un año después de que una antigua presentadora de televisión de Boston acusara al exastro de "House of Cards" de haber atacado a su hijo en el atestado bar del Club Car, donde trabajaba como ayudante de camarero.

Jackson ha buscado sembrar dudas en el caso, apuntando que el adolescente no reportó de inmediato el supuesto abuso. De ser hallado culpable, Spacey podría pasar hasta cinco años en prisión. Spacey había dicho que se declararía inocente.

El abogado civil del acusador dijo en una declaración previa a la audiencia que su cliente está "dando el ejemplo".

"Al reportar el ataque sexual, mi cliente es una voz determinada y alentadora para aquellas víctimas que aún no están listas para reportar que han sido abusadas sexualmente", dijo el abogado Mitchell Garabedian, quien ha representado a cientos de víctimas de abuso por parte del clero.

Garabedian no es parte del caso penal contra Spacey.

Camiones de medios de prensa se apostaron alrededor de la corte antes de amanecer, y residentes de la isla, que rebosa de turistas en el verano pero es tranquila en el invierno, pasaron lentamente con sus autos para tomar fotos de los reporteros aguardando en el frío.

Cuando las puertas se abrieron, más de dos docenas de reporteros atiborraron la sala del juzgado horas antes de la llegada de Spacey. Es el primer caso penal que enfrenta el actor de 59 años desde emergieron otras acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra en el 2017.

Un juez Barrett rechazó previamente un intento de Spacey para no asistir a lacorte el lunes. Spacey había argumentado que su presencia "amplificaría la publicidad negativa ya generada" por el caso.

La audiencia de este duró escasos 10 minutos y el actor salió de igual manera sin mediar palabra con los medios de comunicación.

El presunto caso de agresión sexual se remonta a julio de 2016, cuando uno de los camareros del Club Car, un bar de Nantucket, sufrió una supuesta agresión sexual por parte del famoso actor.

De acuerdo a la denuncia del joven, él mismo mintió sobre su edad, asegurando que tenía 23 años, y empezó a hablar con Spacey de manera amistosa.

El camarero explicó a la policía local que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas -la edad mínima para beber alcohol es 21 años-, le habló sobre el tamaño de su pene y se le insistió varias veces para que el joven fuera a casa del actor.

Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del camarero de 18 años y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos, según la acusación.

El joven publicó una grabación de parte del presunto roce sexual en la red social Snapchat y envió a su novia el vídeo, que luego fue verificado por las autoridades.

Ganador de dos premios Óscar por "The Usual Suspects" (1995) y "American Beauty" (1999) y considerado uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se derrumbó debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, que incluyen decenas de denuncias de acoso y abuso sexual.

Los presuntos abusos de Spacey salieron a la luz en el 2017, en el auge del movimiento "Me Too", que busca visibilizar el acoso y la desigualdad de la mujer.

La presentadora de noticias Heather Unruh dijo a reporteros en noviembre de 2017 que Spacey emborrachó a su hijo y después le agarró los genitales durante el incidente. Dijo que su hijo huyó del restaurante cuando el actor fue al baño.

Debido a las acusaciones en su contra, "House of Cards" despidió a Spacey, que era uno de los protagonistas, y el cineasta Ridley Scott eliminó todas sus escenas en la película "All the Money in the World" (2017) y volvió a rodarlas con Christopher Plummer como sustituto.