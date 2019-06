View this post on Instagram

Mi reina, digan lo que digan TU ME REPRESENTAS!!!! Muchos comentarios y opiniones basados en una noche cuando esta competencia llevaba meses. Tuve la oportunidad de conocer la calidad de ser humano de cada una de las 28 mujeres que este año se arriesgaron a participar del certamen y me consta la burla y la crítica constante a la que fueron sometidas, al igual que yo cuando fui candidata por personas que ni nos conocen. Al parecer el ser Miss Puerto Rico viene con un letrero que dice “adelante, critícame” y no debería ser así cuando nuestro mayor sueño es representar a nuestra isla. No se cual es el afán de definir nuestra nacionalidad por una lengua o por una apariencia física cuando el boricua es una mezcla de tantas cosas buenas. O es que acaso existe un prototipo perfecto? No, no lo hay. El que es boricua de pura cepa’ es aquel que ama y añora su patria sin importar donde este. Se nos caracteriza por ese tacto humano que tenemos, por ser las personas más alegres del mundo y por hacer sentir a los que visitan nuestra isla como si estuvieran en su casa así que no perdamos eso. Ese es nuestro espíritu mi gente y @madisonandersonberrios lo tiene. Por eso con la humildad que me caracteriza les pido que se den la oportunidad de conocer a su reina como lo hicieron conmigo, de permitirle despertar las emociones y sentimientos que vivieron el año pasado y de nuevamente unir a un pueblo. #ellaeslasexta