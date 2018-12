Tras ingresar al selecto grupo de las primeras cinco de Miss Universe, Kiara Liz Ortega se mostró más que satisfecha por su actuación en el certamen de belleza celebrado anoche en Bangkok, Tailandia.

“¡Estoy bien contenta! ¡Puerto Rico regresó al top 5!”, exclamó la representante boricua durante una transmisión en vivo por Instagram.

"Algo que era mi mayor miedo era que no lograra ganar, que perdiera ese amor de Puerto Rico, pero vi que es todo lo contrario. Me han mandado miles de mensajes, incluso aquí en Tailandia cuando logré salir, había un montón de tailandeses y filipinos tomándose fotos conmigo que me decían que yo era su reina. Estoy bien satisfecha, dije que iba a darlo todo y eso fue lo que hice", mencionó Kiara Liz.

Ante preguntas de las sobre 1,600 personas que veían sus primeras palabras tras su participación, anunció que regresa el 19 de diciembre a Puerto Rico.



Kiara Liz tuvo la mejor participación de la isla desde 2011, último año en que una reina puertorriqueña ingresaba al grupo de las semifinalistas.

"Estoy bien agradecida. Yo creo que el destino es el que decide y, si esto no era para mí, es porque hay mejores cosas. Yo quiero que lo vean así y se lo apliquen también… algo mejor vendrá", agregó la beldad, quien estuvo bajo la tutela de Denise Quiñones, directora de la franquicia local.

Recordó, además, uno de los mensajes que le ofreció Miss España, Ángela Ponce, a quien felicitó por su valentía al ser la primera mujer transexual en participar en Miss Universe. Las palabras de la española le calaron hondo: "La corona pasa, pero la historia se mantiene".

Ahora que acabó el régimen del certamen de belleza aseguró que tan pronto regrese a Puerto Rico comerá comida típica como arroz con gandules y lechón, pero sobre todo, "me hacen falta mis pasteles".

Durante la transmisión del certamen, que estuvo animado nuevamente por Steven Harvey, logró deslumbrar con su simpatía y en repetidas ocasiones los presentadores mencionaron a Puerto Rico como una de sus favoritas para ganar.

Al final la corona se la llevó Miss Filipinas, Catriona Gray, seguida de la reina sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.