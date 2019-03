Nashville - Gracias a Kim Kardashian West, uno de los primeros presos liberados después de las reformas de sentencias federales no tendrá que preocuparse por el alquiler durante cinco años.

Matthew Charles no había logrado encontrar una vivienda permanente desde su liberación el 3 de enero, en parte debido a su historial criminal, contó a The Tennessean la semana pasada. Pero el domingo, Charles anunció que Kardashian West, un defensora de la reforma de justicia penal, lo ayudará. Aseguró que la socialité no lo está haciendo para llamar la atención, pero que él tenía que compartir su gesto.

Charles fue condenado por un delito no violento de drogas en 1996. Su caso recibió atención nacional porque se le ordenó regresar a prisión en 2018, dos años después de que su sentencia fuera declarada injusta. El hombre asistió al discurso del Estado de la Unión de este año a invitación del presidente Donald Trump.

Durante su mensaje, Trump destacó que Charles fue sentenciado a 35 años de cárcel “por vender drogas y otras ofensas relacionadas”.