La semana pasada, James Rodríguez y su exesposa fueron captados saliendo del hotel de concentración de la selección de Colombia, y es que el futbolista sufrió una lesión durante los entrenamientos, por lo que Daniela Ospina, mamá de la hija mayor de James, lo acompañó a un hospital en Miami, donde le realizaron algunos estudios.

Pero ante esta situación se rumoraba que entre ellos había una reconciliación; sin embargo, las cosas no son así, pues la propia Daniela está enterada que ahora Rodríguez sostienen una relación sentimental con Shannon de Lima, de quien no dudó en opinar al ser interceptada por las cámaras del programa “Suelta La Sopa”, de Telemundo.

Ospina aprovechó el espacio para desmentir una supuesta rivalidad con De Lima y señaló: “Conozco a Shannon, se lleva súper bien con Salomé (su hija), excelente mujer”.

Daniela también fue cuestioanda sobre la importancia de que la hija de ambos estuviera presente en estos días con su papá, a lo que ella respondió: "Todos los momentos con la familia tienen que ser importantes, y su papá siempre va a ser importante, y entonces todos los momentos que pueda acompañarlo en su vida, ahí va a estar su hija", apuntó muy tranquila la colombiana.

Ospina prefirió abstenerse de comentar sobre la identidad de la madre del nuevo bebé de James, pues no afirmó ni desmintió que fuese Shannon de Lima la madre del pequeño.