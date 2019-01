Ante las repercusiones que pudiera tener la divulgación del vídeo íntimo del intérprete de música urbana Ozuna, el que el artista indicó se grabó cuando era menor de edad, el sociólogo y educador César Rey, coautor de un estudio sobre trata humana en la isla, alertó a que lamentablemente se trata de una situación más común de lo que muchos imaginan.

“Este tipo de vídeo o textos sexuales son más comunes de lo que la gente piensa. Ocurre en las escuelas y en grados intermedia. Toda nuestra investigación (sobre trata humana en Puerto Rico) fue basada en entrevistas a menores que sufrieron explotación sexual o fueron expuestos a que se tomaran fotos con alguna exposición sexual. Fotos que fueron vendidas con diferentes propósitos de prostitución, de extorsión o de intercambio de drogas y armas”, indicó el sociólogo que enfatizó que una de las modalidades de la esclavitud moderna, precisamente es la explotación sexual tanto en la isla como en el mundo.

El doctor, que trabajó el estudio impulsado por la Fundación Ricky Martin, aclaró que no conoce los detalles o pormenores del caso de extorsión del artista urbano. Tampoco ha visto o tiene conocimiento del vídeo que circula en las redes.

El martes, el licenciado Antonio Sagardía, quien representa a Ozuna, confirmó que en el pasado el artista había sido extorsionado en relación a un supuesto vídeo de contenido sexual por parte del trapero Kevin Fret, quien fue asesinado a tiros el pasado 10 de enero en Santurce.

"El vídeo no es de ninguna relación de Ozuna con alguien. Era de cuando era menor de edad y de una cuestión privada de él y que no sabemos cómo esa persona obtuvo el vídeo”, comentó Sagardía a El Nuevo Día sobre la extorsión por la que Ozuna habría pagado más de $50,000 a Fret.

El crimen de Fret sigue bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades no han vinculado o entrevistado a Ozuna con relación al crimen.

Ozuna, por su parte, admitió hoy que hizo un vídeo con contenido sexual el cual atribuyó a errores del pasado.

“Lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido, sino lo condeno. Por ello, busqué ayuda y confío todo pueda aclararse", dijo el reguetonero en declaraciones escritas.

Desde ese punto de vista, el sociólogo aseguró que le corresponde a la representación legal del artista y a las autoridades del Departamento de Justicia federal y estatal tomar acción al respecto, ya que la realización, posesión o divulgación de pornografía con menores es un delito.

No obstante, reconoció que es importante que la ciudadanía y los padres conozcan unos parámetros sobre la visibilidad de este tipo de modalidad y cuán común puede ser en la sociedad.

“Esto es un tema muy delicado y no tengo la información necesaria para hablar de este caso en particular. Desde el punto de vista general en situaciones como estas, hay que tomar en consideración varios parámetros: ¿quién obligó al menor a realizar el vídeo? Porque, aunque hubiera sido voluntario, no hay voluntariedad en un menor de edad por ley. ¿Quién está detrás del vídeo?, ¿Qué relación de adultos con menores hay en el vídeo y con qué intención se hizo el vídeo?”, explicó Rey en relación a la publicación de vídeos o imágenes de contenido sexual en el que se involucran menores de edad.

En ese contexto, afirmó además que son los niños y jóvenes las personas que sufren los estragos del desequilibrio social y terminan atrapados como víctimas del negocio de la trata humana, segunda actividad de crimen organizado más lucrativa del mundo.