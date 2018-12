Grover, de Sesame Street está desatando polémica en Twitter luego de que se hiciera viral un vídeo donde aparece en un breve diálogo con su compañera Rosita y pronuncia una frase que está dividiendo a los usuarios de las redes sociales.

Y es que algunos usuarios aseguran que Grover dice: "Esa es una excelente idea".

Pero otros afirman que lo que pronuncia el icónico personaje es: "Eso suena como una excelente idea".

Es así que los usuarios de las redes sociales no se ponen de acuerdo sobre la frase que pronuncia uno de los personajes creados por Jim Henson.

En un principio el vídeo de un capítulo de la serie infantil fue publicado en Reddit, pero un usuario lo compartió en Twitter, desatando la polémica.

"Acabo de ver esto en Reddit y me dejó perplejo", tuiteó Evan Edinger.



"Grover diciendo: 'Esa es una excelente idea' o 'eso suena como una excelente idea'. Puedo escuchar ambas cosas dependiendo de cuál estoy pensando en mi cabeza", posteó Edinger.

"Grover es el mejor. Escucho ambas frases. Pero 'esa es una excelente idea', es increíble. Y 'suena como una idea excelente idea' es lo que realmente dice", afirma el usuario J.D. Durkin.

Grover is the best!!! I hear it both ways. But the “that’s a F’n excellent idea” is amazing. While “it sounds like an excellent idea” is what he really says. pic.twitter.com/9hOYde5460